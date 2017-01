ООН офіційно змінила статус країн Балтії

ООН змінила статус країн Балтії зі Східної Європи на Північну Європу

Організація об’єднаних націй змінила статус Естонії, Латвії і Литви з держав Східної Європи на країни Північної Європи.

Про це повідомив депутат Європарламенту, латвійський політик Артіс Пабрікс.

«ООН офіційно змінює статус країн Балтії зі Східної Європи на Північну Європу. Це те, до чого ми належимо», — написав він у Twitter.

Крім того він додав, що таке рішення є дуже важливим для сприйняття ідентичності цих країн.

«Наша культура є культурою Північної Європи, Фінляндія належить більше до сходу, однак вона не є Східною Європою», — сказав Пабрікс.

