Суд ООН оголосив рішення за позовом України проти Росії

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Міжнародний суд ООН

Рішення зачитує президент Міжнародного суду ООН, суддя Ронні Абрахам

Сьогодні, 19 квітня, о 16:00 за київським часом Міжнародний суд ООН у справі за позовом України проти Росії почав оголошувати своє рішення.

Голова суду Ронні Абрахам прочитає рішення на публічному засіданні, яке відбудеться в Палаці миру (офіційній резиденції Міжнародного суду) в Гаазі.

Це рішення стосуватиметься тимчасових заходів, щодо яких подала запит Україна, щоб запобігти продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Як очікується, серед іншого суд визначатиме, чи має він так звану попередню юрисдикцію prima facie, а також оголошуватиме рішення про тимчасові заходи щодо двох конвенцій, у порушенні яких Україна звинувачує Росію.

Нагадаємо, 6–9 березня в Гаазі тривало судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії з приводу порушення РФ Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Українська сторона під час виступу 6 березня просила Міжнародний суд ООН зобов’язати Росію припинити фінансування, постачання зброї, обладнання та проведення навчання незаконним збройним формуванням на Донбасі.

Як повідомлялося, у справі «Україна проти РФ» понад 800 томів.

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