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    Суд ООН оголосив рішення за позовом України проти Росії

    • Сьогодні, 15:59
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    <p>Міжнародний суд ООН</p>

    Міжнародний суд ООН

    Рішення зачитує президент Міжнародного суду ООН, суддя Ронні Абрахам

    Сьогодні, 19 квітня, о 16:00 за київським часом Міжнародний суд ООН у справі за позовом України проти Росії почав оголошувати своє рішення.

    Голова суду Ронні Абрахам прочитає рішення на публічному засіданні, яке відбудеться в Палаці миру (офіційній резиденції Міжнародного суду) в Гаазі.

    Це рішення стосуватиметься тимчасових заходів, щодо яких подала запит Україна, щоб запобігти продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті. 

    Як очікується, серед іншого суд визначатиме, чи має він так звану попередню юрисдикцію prima facie, а також оголошуватиме рішення про тимчасові заходи щодо двох конвенцій, у порушенні яких Україна звинувачує Росію.

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    Нагадаємо, 6–9 березня в Гаазі тривало судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії з приводу порушення РФ Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

    Українська сторона під час виступу 6 березня просила Міжнародний суд ООН зобов’язати Росію припинити фінансування, постачання зброї, обладнання та проведення навчання незаконним збройним формуванням на Донбасі.

    Як повідомлялося, у справі «Україна проти РФ» понад 800 томів.

    Читайте також статтю: Кирило Коротєєв: У суді в Гаазі Україна робить таку ж помилку, як і Грузія

    Дивіться також запис прес-конференції в «Главкомі» «Міжнародний суд ООН у Гаазі: коли і чого очікувати Україні від гучного процесу»

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