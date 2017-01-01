ООН оголосила про найбільшу гуманітарну кризу в світі з 1945 року

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Понад 20 млн осіб у світі загрожує голод

Світ переживає найбільшу з 1945 року гуманітарну кризу. Про це заявив заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн, повідомляє Associated Press.

За словами О'Браєна, понад 20 мільйонів осіб у світі зіштовшнулись з голодом.

«Без колективних і скоординованих зусиль ці люди просто помруть з голоду, і багато інших будуть страждати і вмирати від хвороб», - сказав О'Браєн.

Він закликав до негайного фінансування гуманітарних програм у найбільш проблемних країнах і регіонах для уникнення катастрофи. Мова йде про Ємен, Південний Судан, Сомалі і північно-східну Нігерію. Для цих цілей необхідно $4,4 млрд.

За словами заступника генсека ООН, найбільша гуманітарна криза спостерігається у Ємені, де дві три населення - близько 18,8 млн осіб - потребують медикаментів, а близько семи мільйонів людей не знають, як їм вдасться добути їжу наступного разу.

Нагадаємо, що в окремих частинах Південного Судану оголосили про голод, що сталось вперше у світі за останні шість років.

«Главком» також повідомляв, що вчора в Ємені внаслідок авіаудару загинули 20 мирних жителів.