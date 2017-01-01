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    ООН розсекретила архів про Голокост

    • Сьогодні, 16:06
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    Бібліотека Вінера у Лондоні.
    Фото: BaltNews.lv
    Бібліотека Вінера у Лондоні.

    У бібліотеці зберігаються обвинувачувальні документи щодо Гітлера

    Бібліотека Вінера у Лондоні, один з найбільших і найвідоміших у світі архівів, що займаються збором даних про Голокост, надає з п'ятниці, 21 квітня, доступ до засекреченого раніше архіву Комісії ООН з розслідування військових злочинів.

    Як повідомляється, документи знаходяться в оцифрованому вигляді і містять величезний масив інформації про Голокост і розслідуванні злочинів нацистів, зібраних союзниками по антигітлерівській коаліції в період з 1943 по 1949 роки. Документи, що зберігаються в архіві настільки унікальні, що вони використовувалися у багатьох судових процесах проти нацистів, зокрема, у найвідомішому - Нюрнберзькому.

    Також в архіві зберігаються обвинувачувальні документи на Адольфа Гітлера, зібрані задовго до закінчення Другої світової війни. Деякі з них вимагають надання його суду за організацію масових репресій у Чехословаччині. Понад 300 документів детально описують накази фюрера і ступінь його відповідальності

    Бібліотека Вінера у Лондоні, один з найбільших і найвідоміших у світі архівів, що займаються збором даних про Голокост, надає з п'ятниці, 21 квітня, доступ до засекреченого раніше архіву Комісії ООН з розслідування військових злочинів (UN War Crimes Commission / UNWCC). Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Як повідомляється, документи знаходяться в оцифрованому вигляді і містять величезний масив інформації про Голокост і розслідуванні злочинів нацистів, зібраних союзниками по антигітлерівській коаліції в період з 1943 по 1949 роки. Документи, що зберігаються в архіві настільки унікальні, що вони використовувалися у багатьох судових процесах проти нацистів, зокрема, у найвідомішому - Нюрнберзькому. Також в архіві зберігаються обвинувачувальні документи на Адольфа Гітлера, зібрані задовго до закінчення Другої світової війни. Деякі з них вимагають надання його суду за організацію масових репресій у Чехословаччині. Понад 300 документів детально описують накази фюрера і ступінь його відповідальності
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/oon-rassekretila-arhiv-holokoste-1492776052.html

    Джерело: Deutsche Welle

    ООН
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