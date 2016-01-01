ООН створила трибунал щодо порушення Росією морського права в Криму

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Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення своїх прав та компенсувати завдані збитки

На початку 2017 року розпочнеться розгляд справи Україна проти Російської Федерації згідно з Конвенцією ООН з морського права.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

«За позовом України до Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права 22 грудня 2016 року сформовано трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи Україна проти Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Трибунал складатиметься з таких членів: Суддя Пайк (Південна Корея) - призначений Президентом трибуналу; Суддя Бугетайя (Алжир); Суддя Гомез-Робледо (Мексика); Професор Льов (Велика Британія) - призначений Україною; Суддя Голіцин - призначений Російською Федерацією.

Призначені члени трибуналу мають репутацію справедливих, компетентних, чесних та незалежних експертів у сфері міжнародного морського права.

МЗС висловлює щиру вдячність віце-президенту Міжнародного трибуналу ООН з морського права за оперативне формування складу Трибуналу.

Як відомо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Російською Федерацією щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

Україна заявляє та готова довести в арбітражі, що Російська Федерація зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Автономної Республіки Крим морських зонах, включаючи права на природні ресурси континентального шельфу.

Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення своїх прав та компенсувати завдані збитки.