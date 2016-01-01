  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ООН створила трибунал щодо порушення Росією морського права в Криму

    • Вчора, 18:25
    • Розсилка

    Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення своїх прав та компенсувати завдані збитки

    На початку 2017 року розпочнеться розгляд справи Україна проти Російської Федерації згідно з Конвенцією ООН з морського права.

    Про це повідомили у прес-службі МЗС.

    «За позовом України до Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права 22 грудня 2016 року сформовано трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи Україна проти Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

    Трибунал складатиметься з таких членів: Суддя Пайк (Південна Корея) - призначений Президентом трибуналу; Суддя Бугетайя (Алжир); Суддя Гомез-Робледо (Мексика); Професор Льов (Велика Британія) - призначений Україною; Суддя Голіцин - призначений Російською Федерацією.

    Призначені члени трибуналу мають репутацію справедливих, компетентних, чесних та незалежних експертів у сфері міжнародного морського права.

    МЗС висловлює щиру вдячність віце-президенту Міжнародного трибуналу ООН з морського права за оперативне формування складу Трибуналу.

    Як відомо, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Російською Федерацією щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

    Україна заявляє та готова довести в арбітражі, що Російська Федерація зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Автономної Республіки Крим морських зонах, включаючи права на природні ресурси континентального шельфу.

    Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення своїх прав та компенсувати завдані збитки.

    Читайте також
    Крим ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ