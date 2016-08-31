Оператор Київстар залишив без зв'язку прифронтові міста Донбасу

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Вишка «Київстар» на Донбасі

Мережа не працює в Маріуполі, Краматорську й Слов'янську

Мобільний оператор «Київстар» залишив без зв’язку мешканців прифронтових міст Донецької області, а це близько 700 тисяч людей.

Про це в Фейсбуці повідомляє журналіст Володимир Михайлов, який перебуває в Краматорську.

«Без жодного пояснення «Київстар» залишив без зв'язку на Донеччині Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ. 700 тисяч людей приблизно проживають тут…», - пише Михайлов.

За його словами, мережа не працює з ночі.

«Місто Краматорськ, адміністративний центр Донецької області, зона проведення АТО, військові об'єкти та адміністративні будівлі, 160 тисяч люду, не рахуючи військових... Тут з ночі в усьому місті не працює мережа Київстар. Ані голосового зв'язку, ані СМС, ані інтернету», - зазначає журналіст.

Він розповів, що спробував з’ясувати ситуацію в компанії «Київстар», але там відповіли, що не знають про проблеми зі зв’язком.

«Дзвоню в компанію з робочого МТС, а в компанії не знають, шо лишили місто без зв'язку.. Ні інформації про аварійні роботи, ні інформації, коли відновиться зв'язок, ні просто банальних вибачень... Жодного повідомлення на сайті, в соцмережах, жодного пояснення!» - скаржиться Михайлов.