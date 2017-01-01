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    Опитування: Леп Пен у другому турі президентських виборів програє Макрону

    • Сьогодні, 20:55
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    Марін Ле Пен
    Марін Ле Пен

    Марін Ле Пен прогнозують лише 39% підтримки

    Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон має всі шанси на перемогу перед  лідером ультраправих Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів. Про це з посиланням на соцопитування Odoxa / Dentsu-Consulting, повідомляє Reuters.

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    За даними соцопитування, 30-річний Маркон переможе Ле Пен у другому турі з результатом 61% голосів проти 39% у Ле Пен.

    Марін Ле Пен передбачають лідерство в першому турі виборів з результатом 27%, на другому місці знаходиться Макрон з результатом 25%, а Фійон може отримати 19 % голосів.

    Як повідомляв «Главком», вчора у Франції прокуратура висунула попередні звинувачення проти соратника кандидата в президенти країни від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, бізнесмена Фредеріка Шатійона.

    Нагадаємо, раніше найближчий помічник лідера «Національного фронту» Катерин Гризе і охоронець політика Тьєрі Лежье були заарештовані поліцією за звинуваченням у шахрайстві. Вони були фіктивно оформлені як помічники європарламентарія і незаконно отримали 340 тисяч євро.

    «Главком» також повідомляв, що прокуратура Франції розпочала розслідування справи дружини кандидата в президенти Франсуа Фійона.

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