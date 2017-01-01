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    Опитування: партія прем’єра Великобританії лідирує у парламентській гонці

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    Прем&rsquo;єр-міністр Британії Тереза Мей
    Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей

    Консервативну партію готові підтримати 45 відсотків британців

    Консервативна партія Великобританії на 19 % випереджає Лейбористську партію. Про це свідчать результати опитування Opinium, які були оприлюднені у суботу.

    За даними соціологів, 45 відсотків британців готові підтримати на виборах правлячу Консервативну партію прем’єр-міністра Терези Мей. Це на сім відсоткових пунктів більше, ніж тиждень тому, до оголошення Мей дострокових парламентських виборів.

    Натомість лейбористів підтримують наразі 26 % виборців.

    Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.

    Наступного дня парламентарі Великої Британії прийняли законопроект про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів 8 червня.

    Джерело: УНН

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