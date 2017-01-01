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    Опитування: рейтинг партії діючого прем’єра Британії зріс за тиждень на 6%

    • Сьогодні, 12:27
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    Тереза Мей
    Тереза Мей

    Інше опитування показало, що консерватори збільшили свою підтримку на чотири пункти

    Прем'єр-міністр Тереза Мей впевнено лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні національних парламентських виборів в наступному місяці. Про це повідомляє Reuters.

    Результати опитування Opinium показали, що Консервативна партія на 16 процентних пунктів випереджає Лейбористів – 46% до 30%.

    Опитування YouGov, проведене на замовлення Sunday Times засвідчило перевагу партії Мей у 19 пунктів, і зростання на шість пунктів за останній тиждень.

    Опитування ORB poll показало, що консерватори збільшили свою підтримку на чотири пункти і випереджають лейбористів на 15 відсотків.

    Нагадаємо, Консервативна партія впевнено виграла місцеві вибори у Британії, які відбулися 4 травня.

    Джерело: Європейська правда

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