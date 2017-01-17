Оприлюднені деталі позову України проти РФ до Міжнародного суду ООН
- Сьогодні, 16:34
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Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади
Україна звинувачує Російську Федерацію у системному фінансуванні терористичної діяльності, а також просить визнати РФ відповідальною у порушенні конвенцій ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Про це йдеться у повідомленні Міжнародного суду ООН, повідомляє «Європейська правда».
Україна «просить визнати у рішенні суду, що Російська Федерація за посередництва своїх державних органів, державних посадових осіб, а також інших фізичних та юридичних осіб, на яких покладене представлення держави, порушила зобов'язання в рамках Конвенції щодо фінансування тероризму, поставляючи фінансування, допомогу у вигляді зброї та тренувань незаконним озброєним формуванням, які беруть участь у здійсненні терористичних актів в Україні», - цитує український позов Суд ООН.
В переліку терористичних формувань, які фінансуються та підтримуються з боку РФ, названі «ДНР», «ЛНР», група «Харківські партизани» та пов’язані з ними групи та особи.
Серед інших претензій до РФ у питанні фінансування тероризму – «невжиття заходів для виявлення, замороження та конфіскації фондів, які використовуються для фінансування тероризму», «відсутність розслідування та переслідування тих, хто здійснює та фінансує терористичну активність» та ненадання Україні підтримки у такому розслідуванні.
Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади, а також підконтрольної РФ де-факто кримської влади.
Київ просить визнати, що Росія має понести відповідальність за:
- систематичну дискримінацію і жорстоке поводження з представниками кримськотатарської та українських громад;
- проведення незаконного референдуму в атмосфері насильства та залякування;
- заборону Меджлісу і переслідування його лідерів;
- підтримку та пряму участь у кампанії зі зникнення (викрадення) і вбивства кримських татар;
- залякування кримських татар за допомогою обшуків і затримань;
- перешкоджання кримськотатарським та україномовним ЗМІ;
- пригнічення освіти кримськотатарською та українською мовами, а також заборону зібрань представників цих громад.
Україна просить Міжнародний суд ООН на час розгляду справи, в якості заходу забезпечення позову заборонити РФ здійснювати будь-які кроки, що погіршують нинішню ситуацію.
У своєму позові до РФ Україна просить, щоб:
- російська влада припинила всю підтримку збройних формувань на українській території;
- здійснила репарації всім, хто постраждав через дії проросійських збройних формувань;
- повністю відновила в правах українську та кримськотатарські громади на окупованій території України, а саме в Криму та Севастополі.
Детальний перелік позовних вимог України буде оприлюднений згодом.
Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
У МЗС Росії відреагували на подачу Україною позову проти РФ до Міжнародного суду ООН.