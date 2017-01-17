Оприлюднені деталі позову України проти РФ до Міжнародного суду ООН

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Міжнародний суд ООН

Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади

Україна звинувачує Російську Федерацію у системному фінансуванні терористичної діяльності, а також просить визнати РФ відповідальною у порушенні конвенцій ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного суду ООН, повідомляє «Європейська правда».

Україна «просить визнати у рішенні суду, що Російська Федерація за посередництва своїх державних органів, державних посадових осіб, а також інших фізичних та юридичних осіб, на яких покладене представлення держави, порушила зобов'язання в рамках Конвенції щодо фінансування тероризму, поставляючи фінансування, допомогу у вигляді зброї та тренувань незаконним озброєним формуванням, які беруть участь у здійсненні терористичних актів в Україні», - цитує український позов Суд ООН.

В переліку терористичних формувань, які фінансуються та підтримуються з боку РФ, названі «ДНР», «ЛНР», група «Харківські партизани» та пов’язані з ними групи та особи.

Серед інших претензій до РФ у питанні фінансування тероризму – «невжиття заходів для виявлення, замороження та конфіскації фондів, які використовуються для фінансування тероризму», «відсутність розслідування та переслідування тих, хто здійснює та фінансує терористичну активність» та ненадання Україні підтримки у такому розслідуванні.

Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади, а також підконтрольної РФ де-факто кримської влади.

Київ просить визнати, що Росія має понести відповідальність за:

систематичну дискримінацію і жорстоке поводження з представниками кримськотатарської та українських громад;

проведення незаконного референдуму в атмосфері насильства та залякування;

заборону Меджлісу і переслідування його лідерів;

підтримку та пряму участь у кампанії зі зникнення (викрадення) і вбивства кримських татар;

залякування кримських татар за допомогою обшуків і затримань;

перешкоджання кримськотатарським та україномовним ЗМІ;

пригнічення освіти кримськотатарською та українською мовами, а також заборону зібрань представників цих громад.

Україна просить Міжнародний суд ООН на час розгляду справи, в якості заходу забезпечення позову заборонити РФ здійснювати будь-які кроки, що погіршують нинішню ситуацію.

У своєму позові до РФ Україна просить, щоб:

російська влада припинила всю підтримку збройних формувань на українській території;

здійснила репарації всім, хто постраждав через дії проросійських збройних формувань;

повністю відновила в правах українську та кримськотатарські громади на окупованій території України, а саме в Криму та Севастополі.

Детальний перелік позовних вимог України буде оприлюднений згодом.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У МЗС Росії відреагували на подачу Україною позову проти РФ до Міжнародного суду ООН.