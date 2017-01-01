Оприлюднені нові відомості про стан пораненого Осмаєва
- Сьогодні, 13:53
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Аміна Окуєва розповіла, що Адам Осмаєв вже намагається підніматися з ліжка
Екс-командир батальйону ім. Джохара Дудаєва Адам Осмаєв уже намагається підніматися з ліжка. Про це повідомила у Facebook його дружина, екс-боєць полку «Київ» Аміна Окуєва.
«Тільки що говорили з Adam Osmaev по телефону! Голос бадьорий. Уже намагається підніматися. Скоро треба буде починати дихальну гімнастику для відновлення легкого, а потім і - бігати. Зазвичай це він завжди мене змушує бігати, віджиматися і холостити з пістолетом і автоматом, а тепер тренерську функцію якийсь час до відновлення Адама доведеться виконувати мені. ; )», - написала вона.
Окуєва зазначила, що перші три доби після такої травми, як у її чоловіка, є в будь-якому випадку небезпечними, проте вона вже переживає набагато менше. Вона також подякувала всім небайдужим за підтримку і молитви.
Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.
Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.
Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.
Вдень 2 червня Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний
Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.
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