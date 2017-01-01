Оприлюднено закон про Вищу раду правосуддя

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Офіційний друкований орган парламенту «Голос України» опублікував закон про Вищу раду правосуддя (ВРП).

Закон набуде чинності 5 січня.

ВРП створюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції.

Вища рада правосуддя має повноваження звільняти суддів, вносити президентові подання про їхнє призначення, ухвалювати рішення щодо порушення суддею або прокурором вимог щодо несумісності, притягувати їх до дисциплінарної відповідальності.

Також ВРП має повноваження позбавляти недоторканності суддів, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Крім того, рада буде вирішувати питання переведення суддів, їхніх відряджень, а також затверджувати їхню кількість у судах.

Також ВРП зможе призначати та звільняти голову Державної судової адміністрації і його заступників, керівників Служби судової охорони.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з'їзд суддів, по 2 призначає президент, Рада, з'їзд адвокатів, всеукраїнська конференція прокурорів і з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ.

Голова Верховного суду входить до складу ВРП за посадою.

Рішення ради можуть бути оскаржені тільки у Верховному суді.

21 грудня 2016 року Рада передбачила створення Вищої ради правосуддя, а 3 січня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.