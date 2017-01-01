Оприлюднено відповідь Нацагенства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

За інформацією Національного агенства боротьби зі злочинністю Великої Британії, Насіров оримав британський паспорт у 2012 році

Народний депутат України Андрій Журжій оприлюднив фото офіційної відповіді Національного агенства боротьби зі злочинністю Великої Британії щодо громадянства тимчасово відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Відповідний лист нардеп показав на своїй сторінці у Facebook.

«Офіційна відповідь Національного агенства боротьби зі злочинністю Великої Британії: Насіров - громадянин Великої Британії з 2012 року», - написав Журжій, який перебуває на судовому засіданні.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення заявила в Солом'янському райсуді міста Києва про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

У свою чергу тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров у Солом’янському районному суді Києва під час розгляду клопотання САП про обрання йому запобіжного заходу заявив, що є громадянином України.

Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

Засідання суду поновилося після того, як в будівлі кінологи не знайшли вибухівки, про яку раніше сповістив невідомий.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Читайте також статтю: Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців