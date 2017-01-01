Оприлюднено рейтинг найкращих університетів України

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Випускник ВНЗ

Зі значним відривом перше місце у рейтингу посів Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Стали відомі результати щорічного університетського рейтингу «Топ 200 Україна».

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Вища освіта», вихідні дані для визначення вказаного рейтингу були надані безпосередньо університетами та отримані з незалежних Web - ресурсів.

До першої десятки національного рейтингу увійшли визнані лідери української освіти. Вони щороку покращують показники своєї академічної діяльності, підсилюють зв'язки з ринком праці, беруть активну участь в міжнародній діяльності, відзначаються різними міжнародними рейтинговими системами.

Міжнародна спостережна рада рейтингу «Топ 200 Україна» найвище оцінила такі три досягнення світового рівня університетів України:

1. Створення і виведення в космос другого університетського наносупутника «PolyTan2» (НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського);

2. Перемога команди «Білих хакерів» у серії з 60 світових змагань 2016 року з кібербезпеки (НТУУ КПІ їм. Ігоря Сікорського);

3. Отримання математиком Мариною В’язовською престижної «Премії Салема 2016» за розв'язання задачі найщільнішого пакування куль у 8- та 24-вимірних просторах із використанням методів модульних форм (КНУ ім. Тараса Шевченка).

За сукупністю вищезазначених критеріальних вимог одноосібним переможцем рейтингу «Топ 200 Україна» став КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він збільшив відрив від решти українських університетів у порівнянні з 2016 роком. Міжнародна спостережна рада рейтингу визнала, що заклад створив і розвинув потужну інноваційну екосистему «Sikorsky Challenge», вивів на ринки набагато більше стартапів за усі інші університети України, продав найбільше ліцензій на винаходи, впровадив найбільше проектів в систему оборони України. Його випускники найбільш затребувані великими міжнародними і національними високотехнологічними компаніями.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна посіли відповідно друге і третє місця.

Четверту сходинку займає Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», замикає п'ятірку лідерів «Львівська політехніка».

Переважна більшість університетів, що увійшли до «Топ 200 Україна» за останні 10 років показують позитивну динаміку їх роботи. Разом з тим, до слабких місць системи вищої освіти України можна віднести її, поки що, значну ізольованість від народного господарства країни, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах і загальному обсязі університетської діяльності.

Рейтинг найкращих університетів України

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