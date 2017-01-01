Оприлюднено список люстрованих чиновників, які дійшли до Євросуду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі у Євросуді зареєстровано понад 30 позовних заяв, подано в цілому – більше 50

Держслужбовці, які були звільнені за законом «Про очищення влади», сподіваються отримати сатисфакцію за втрату посади у 2018 році. На сьогодні у списку люстрованих чиновників – 932 особи. Значна кількість звільнених намагаються поновитися на своїх посадах, йдеться у статті «Главкома» «Повстання люстрованих. Список звільнених чиновників, які вже дійшли до Євросуду».

Наразі, як відомо, судові процеси у цих справах призупинено – до рішення Конституційного суду, де розглядається справа щодо конституційності окремих положень люстраційного закону. Конституційний суд зволікає із рішенням – замість місяця процес затягнувся вже більш ніж на два роки. І ця «тяганина» дає можливість люстрованим чиновникам звертатись зі скаргами до Європейського суду з прав людини, а ЄСПЛ – приймати скарги до розгляду.

Наразі у Євросуді зареєстровано понад 30 позовних заяв, подано в цілому – більше 50. На стадії «очікування першого судового рішення» в Європейському суді з прав людини, за даними, наявними на сайті ЄСПЛ, перебувають такі позовні заяви:

Прізвище, посада на момент звільнення за законом Дата прийняття позову Номер Полях Вячеслав Борисович , заступник начальника Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури - начальник управління організації роботи з документами Генпрокуратури України 21.11.2015 58812/15 Кузнецов Сергій Вадимович , екс-заступник начальника оперативного управління Головного управління Міндоходів у Чернігівській області 10.12.2015 9988/16 Підгайний Олег Станіславович, заступник начальника Головного управління міжнародно-правового співробітництва- начальник управління міжнародно-правової допомоги та екстрадиції Генпрокуратури України 07.07.2016 41238/16 Падалка Андрій Миколайович , начальник першого оперативного управління Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби України 29.07.2016 45465/16 Головач Петро Михайлович , директор Департаменту ЖКХ, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської облдержадміністрації 05.08.2016 47434/16 Проценко Ігор Олексійович , заступник прокурора Київської області 09.08.2016 48350/16 Басалаєв Дмитро Вікторович , перший заступник начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області 25.08.2016 53217/16 Ясь Олександр Олексійович , заступник прокурора Чернігівської області 03.10.2016 59099/16 Побережний Володимир Васильович , заступник начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Ягодинської митниці Міндоходів 16.11.2016 69526/16 Кузьменко Олександр Петрович , прокурор Приморського району м. Одеси, Одеської області 15.12.2016 1180/17 Патрикей Валерій Онисимович , заступник прокурора Рівненської області 28.01.2017 10483/17

На такій самій стадії також перебуває скарга від колишнього першого заступника ГУ ДФС у Чернігівській області Петра Ничипоровича Жабинця (дата прийняття до розгляду – 10/03/2016, номер – 16706/16). Проте через те, що він пішов у відставку за власним рішенням, у списку люстрованих за законом «Про очищення влади» осіб його немає.

Крым того, як стало відомо «Главкому», у ЄСПЛ було зареєстровано звернення ще від низки осіб:

Жолонко Сергій Пилипович , колишній перший заступник прокурора Кіровоградської області;

, колишній перший заступник прокурора Кіровоградської області; Іваніщев Олег Валерійович , екс-прокурор Кіровоградського району Кіровоградської області;

, екс-прокурор Кіровоградського району Кіровоградської області; Кидисюк Ольга Іванівна , колишній начальник управління організації ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації Генеральної прокуратури України;

, колишній начальник управління організації ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації Генеральної прокуратури України; Кіпер Олег Олександрович , колишній старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генпрокуратури України;

, колишній старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генпрокуратури України; Ковбасюк Віталій Васильович , екс-начальник управління правозахисної діяльності у сферах екології та земельних відносин Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генпрокуратури України;

, екс-начальник управління правозахисної діяльності у сферах екології та земельних відносин Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генпрокуратури України; Корсун Іван Григорович , колишній начальник Управління МВС України в Полтавській області;

, колишній начальник Управління МВС України в Полтавській області; Лахтюк Леонід Васильович , екс-заступник прокурора Харківської області;

, екс-заступник прокурора Харківської області; Стойка Андрій Михайлович , колишній заступник прокурора Полтавської області;

, колишній заступник прокурора Полтавської області; Такташов Яков Октябрійович , екс-заступник начальника відділу участі прокурорів у перегляді судових рішень Верховним судом України Управління організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді Головного управління представництва та організації участі у кримінальному провадженні Генпрокуратури України;

, екс-заступник начальника відділу участі прокурорів у перегляді судових рішень Верховним судом України Управління організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді Головного управління представництва та організації участі у кримінальному провадженні Генпрокуратури України; Фінік Владислав Васильович , екс-заступник прокурора Одеської області;

, екс-заступник прокурора Одеської області; Чередниченко Лариса Вікторівна , колишній заступник начальника управління міжнародно-правової допомоги та екстрадиції Головного управління міжнародно-правових зв’язків та європейської інтеграції Генпрокуратури України;

, колишній заступник начальника управління міжнародно-правової допомоги та екстрадиції Головного управління міжнародно-правових зв’язків та європейської інтеграції Генпрокуратури України; Шаганенко Петро Іванович , колишній перший заступник начальника управління справами Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури Генпрокуратури України;

, колишній перший заступник начальника управління справами Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури Генпрокуратури України; Шемякін Олег Володимирович , екс-заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Управління правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генпрокуратури України;

, екс-заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Управління правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генпрокуратури України; та інших.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Повстання люстрованих. Список звільнених чиновників, які вже дійшли до Євросуду»