Оприлюднено список люстрованих чиновників, які дійшли до Євросуду
- Сьогодні, 17:40
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Наразі у Євросуді зареєстровано понад 30 позовних заяв, подано в цілому – більше 50
Держслужбовці, які були звільнені за законом «Про очищення влади», сподіваються отримати сатисфакцію за втрату посади у 2018 році. На сьогодні у списку люстрованих чиновників – 932 особи. Значна кількість звільнених намагаються поновитися на своїх посадах, йдеться у статті «Главкома» «Повстання люстрованих. Список звільнених чиновників, які вже дійшли до Євросуду».
Наразі, як відомо, судові процеси у цих справах призупинено – до рішення Конституційного суду, де розглядається справа щодо конституційності окремих положень люстраційного закону. Конституційний суд зволікає із рішенням – замість місяця процес затягнувся вже більш ніж на два роки. І ця «тяганина» дає можливість люстрованим чиновникам звертатись зі скаргами до Європейського суду з прав людини, а ЄСПЛ – приймати скарги до розгляду.
Наразі у Євросуді зареєстровано понад 30 позовних заяв, подано в цілому – більше 50. На стадії «очікування першого судового рішення» в Європейському суді з прав людини, за даними, наявними на сайті ЄСПЛ, перебувають такі позовні заяви:
|Прізвище, посада на момент звільнення за законом
|Дата прийняття позову
|Номер
|Полях Вячеслав Борисович, заступник начальника Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури - начальник управління організації роботи з документами Генпрокуратури України
|21.11.2015
|58812/15
|Кузнецов Сергій Вадимович, екс-заступник начальника оперативного управління Головного управління Міндоходів у Чернігівській області
|10.12.2015
|9988/16
|Підгайний Олег Станіславович, заступник начальника Головного управління міжнародно-правового співробітництва- начальник управління міжнародно-правової допомоги та екстрадиції Генпрокуратури України
|07.07.2016
|41238/16
|Падалка Андрій Миколайович, начальник першого оперативного управління Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби України
|29.07.2016
|45465/16
|Головач Петро Михайлович, директор Департаменту ЖКХ, регіонального розвитку та інфраструктури Чернігівської облдержадміністрації
|05.08.2016
|47434/16
|Проценко Ігор Олексійович, заступник прокурора Київської області
|09.08.2016
|48350/16
|Басалаєв Дмитро Вікторович, перший заступник начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області
|25.08.2016
|53217/16
|Ясь Олександр Олексійович, заступник прокурора Чернігівської області
|03.10.2016
|59099/16
|Побережний Володимир Васильович, заступник начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Ягодинської митниці Міндоходів
|16.11.2016
|69526/16
|Кузьменко Олександр Петрович, прокурор Приморського району м. Одеси, Одеської області
|15.12.2016
|1180/17
|Патрикей Валерій Онисимович, заступник прокурора Рівненської області
|28.01.2017
|10483/17
На такій самій стадії також перебуває скарга від колишнього першого заступника ГУ ДФС у Чернігівській області Петра Ничипоровича Жабинця (дата прийняття до розгляду – 10/03/2016, номер – 16706/16). Проте через те, що він пішов у відставку за власним рішенням, у списку люстрованих за законом «Про очищення влади» осіб його немає.
Крым того, як стало відомо «Главкому», у ЄСПЛ було зареєстровано звернення ще від низки осіб:
- Жолонко Сергій Пилипович, колишній перший заступник прокурора Кіровоградської області;
- Іваніщев Олег Валерійович, екс-прокурор Кіровоградського району Кіровоградської області;
- Кидисюк Ольга Іванівна, колишній начальник управління організації ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації Генеральної прокуратури України;
- Кіпер Олег Олександрович, колишній старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генпрокуратури України;
- Ковбасюк Віталій Васильович, екс-начальник управління правозахисної діяльності у сферах екології та земельних відносин Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генпрокуратури України;
- Корсун Іван Григорович, колишній начальник Управління МВС України в Полтавській області;
- Лахтюк Леонід Васильович, екс-заступник прокурора Харківської області;
- Стойка Андрій Михайлович, колишній заступник прокурора Полтавської області;
- Такташов Яков Октябрійович, екс-заступник начальника відділу участі прокурорів у перегляді судових рішень Верховним судом України Управління організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді Головного управління представництва та організації участі у кримінальному провадженні Генпрокуратури України;
- Фінік Владислав Васильович, екс-заступник прокурора Одеської області;
- Чередниченко Лариса Вікторівна, колишній заступник начальника управління міжнародно-правової допомоги та екстрадиції Головного управління міжнародно-правових зв’язків та європейської інтеграції Генпрокуратури України;
- Шаганенко Петро Іванович, колишній перший заступник начальника управління справами Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури Генпрокуратури України;
- Шемякін Олег Володимирович, екс-заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Управління правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією Генпрокуратури України;
- та інших.
Детальніше читайте у статті «Главкома» «Повстання люстрованих. Список звільнених чиновників, які вже дійшли до Євросуду»