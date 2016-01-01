Оприлюднено топ-100 найвпливовіших українців

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Перша трійка рейтингу

Перша десятка рейтингу зазнала лише незначних змін

Через три роки після Революції гідності темп поновлення українських еліт падає. Про це свідчить рейтинг «100 найвпливовіших українців», складений журналом «Фокус».

«Перша десятка рейтингу зазнала лише незначних змін. Наприклад, рокіровка сталася в пулі олігархів, найбільші з яких хоч і повільно, але продовжують втрачати впливовість», - пише журнал.

Як і в минулі роки, в новому рейтингу чимало новачків. «Вони з'явилися в основному за рахунок зміни людей на високих державних посадах рівня міністра і його заступників. Однак темп оновлення списку 100 найвпливовіших українців падає. Якщо в минулому році в рейтингу Фокуса таких було 31, то тепер їх 29», - зазначає видання

При цьому в рейтингу більше немає людей, які ще рік або два роки тому потрапили туди завдяки своїй активній громадянській позиції, волонтерству або заслугам перед Майданом. «Їх витіснили політики старої генерації і великі бізнесмени, які намагаються впливати на владу. І це у них через три роки після перемоги Революції гідності виходить», - пише журнал.

Перша десятка рейтингу виглядає таким чином:

Петро Порошенко, президент України Володимир Гройсман, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, екс-прем’єр, лідер партії «Народний фронт» Ігор Коломойський, співвласник групи «Приват» Віктор Пінчук, засновник EastOne Group Рінат Ахметов, власник компанії SCM Олександр Турчинов, секретар РНБО Юрій Луценко, генеральний прокурор Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ Святослав Вакарчук, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»

ТОП-100 найвпливовіших українців