Оприлюднено відео моменту вибуху автівки місії ОБСЄ на Луганщині

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Фото: AFP Знищений автомобіль місії ОБСЄ

ЗМІ отримали запис моменту вибуху машини спостерігачів ОБСЄ від «джерела з української сторони»

Радіо Свобода оприлюднило ексклюзивне відео, де зафіксовано момент вибуху автомобіля спостерігачів ОБСЄ на підконтрольній угрупованню «ЛНР» території Луганської області.

Відео, зняте із північної боку від місця інциденту, показує дві машини місії ОБСЄ за кілька секунд до вибуху, потім камеру струшує – і зображення розфокусовується, після чого видно густий чорний дим.

За інформацією кореспондента Радіо Свобода Крістофера Міллера, запис редакція отримала від «джерела з української сторони». Згідно з його даними, дорога, де трапився вибух, рідко використовується цивільними через близькість до лінії зіткнення, але у розширеній версії відео видно ще третю неідентифіковану машину, яка проїжджає цією дорогою через 9 хвилин у напрямку вибуху.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили 28 квітня, що, на їхню думку, підрив автомобіля ОБСЄ не був нещасним випадком - міну було закладено в місці, де не має бути озброєнь.

Нагадаємо, 23 квітня в районі підконтрольного бойовикам села Пришиб у Луганській області підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один дістав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки та співпраці в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.