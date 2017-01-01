Оприлюднено відео нападу Парасюка на поліцейських

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На відео практичне виконання присяги народного депутата Володимиром Парасюком, прокоментував Аброськін

Начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін оприлюднив відео, на якому знято напад народного депутата Володимира Парасюка на поліцейських.

«На відео практичне виконання присяги народного депутата України від Володимира Парасюка», – прокоментував Аброськін.

«Людина, яка має творити закони та захищати їх, паплюжить їх ногами. Така зневага до нашої державності не є припустимою. На територію Донеччини я більше не дозволю подібної поведінки. Набридло», – заявив він.

Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.