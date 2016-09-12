Опублікована відео-пародія з голим «Путіним», який радіє інавгурації Трампа

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Відео пародія на Путіна вже зібрала майже 2 млн переглядів

У мережі набирає популярність пародія з американського телешоу Saturday Night Live, в якій президент РФ Володимир Путін звертається до американців з нагоди інавгурації президента США Дональда Трампа.

Відео з цим скетчем опубліковано на каналі Saturday Night Live в YouTube.

Воно вже зібрало майже 2 млн переглядів.

Актор з оголеним торсом, грає Путіна, заявив, що «ми зробили Трампа 45-м президентом США».

Також він висловився про те, що РФ подбає про американців.

«Путін» зазначив, що деякі в США скептично ставляться до Трампа, але колись і росіяни були скептично налаштовані до нього, а зараз ніхто не висловлює невдоволення. Він зазначив, що американки мітингували проти Трампа, в той час як росіянки «люблять свого президента.

У телешоу з'явився жіночий персонаж — росіянка, яка захоплювалася своїм «президентом», читаючи свої слова з листочка.