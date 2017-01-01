Опубліковано фільм-розслідування із подробицями вбивства Шеремета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Шеремет

Журналісти виявили щонайменше 6 свідків, які були присутні на масці злочину.

У Мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Прем'єра відповідного ролика відбулася у коворкінгу #MediaHub у Києві, тепер його можна подивитися онлайн.

Журналісти з проекту «Слідство.Інфо» разом із колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин вбивства Шеремета працювали на місці подій, у фільмі ретельно проаналізовано події ночі перед вбивством.

Журналістське розслідування почалося з ретельного дослідження моменту закладання вибухівки. Саме тоді й виникли перші питання до слідства.

Команда виявила щонайменше 6 свідків, які були присутні на масці злочину.

Були опитані представники «Азову», з якими ввечері перед вбивством спілкувався Шеремет. Тоді вони помітили стеження.

Також, в результаті перегляду відео з камер спостережень, було ідентифіковано автомобіль марки Шкода. Журналісти звернулися до фахівців з проекту BELLINGCAT, щоб ті допомогли розпізнати номерний знак автомобіля.

Розслідувачі мережі спеціалізуються на роботі з відкритими джерелами, зокрема відео та зображеннями.

Timmy, журналіст з Німеччини, взявся за вивчення відео. Він розповів, що на відеозапису було багато цифрового шуму, тому, щоб розпізнати цифри, він мав зробити кожен кадр з відео як окреме фото.

З рештою, Timmy вдалося розпізнати номер загадкового авто, яке може допомогти знайти вбивць Павла.

Раніше повідомлялось, що колишній чи теперішній співробітник СБУ був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.

За даними Національної поліції, ймовірні вбивці Шеремета перебували в зоні АТО – в селі Урзуф Донецької області. Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 3 березня, який надав дозвіл на аналіз телефонних дзвінків підозрюваних. Цим рішенням суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів, які були зроблені у селі Урзуф у травні 2016 року.

Джерело: Громадське