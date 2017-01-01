Опубліковано перше відео випробувань тунелю Hyperloop

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Скріншот відео Випробування платформи в надшвидкісному тунелі Hyperloop

Кадри у себе в Instagram оприлюднив натхненник проекту Ілон Маск

Засновник Tesla, SpaceX і Boring Company Ілон Маск показав перші випробування платформи в надшвидкісному тунелі Hyperloop під Лос-Анджелесом.

Кадри Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, план мережі підземних тунелів, покликаних позбавити світ від заторів, Маск показав у кінці квітня цього року. Згідно ідеї, ці тунелі будуть додатковими шляхами для пересування автомобілів по території міста. Кожне авто спуститися в тунель зможе на спеціальних платформах, розташованих в різних частинах міста.

Під землею автомобілі будуть переміщатися також на автоматичних платформах, швидкість яких, згідно з планом, буде досягати близько 200 км/год. Реалізацією проекту займається Boring Company.

Джерело: Укрінформ