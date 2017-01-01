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    Опубліковано перше відео випробувань тунелю Hyperloop

    • Сьогодні, 17:49
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    Випробування платформи в надшвидкісному тунелі Hyperloop
    Скріншот відео
    Випробування платформи в надшвидкісному тунелі Hyperloop

    Кадри у себе в Instagram оприлюднив натхненник проекту Ілон Маск

    Засновник Tesla, SpaceX і Boring Company Ілон Маск показав перші випробування платформи в надшвидкісному тунелі Hyperloop під Лос-Анджелесом.

    Кадри Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в Instagram.

    Нагадаємо, план мережі підземних тунелів, покликаних позбавити світ від заторів, Маск показав у кінці квітня цього року. Згідно ідеї, ці тунелі будуть додатковими шляхами для пересування автомобілів по території міста. Кожне авто спуститися в тунель зможе на спеціальних платформах, розташованих в різних частинах міста.

    Під землею автомобілі будуть переміщатися також на автоматичних платформах, швидкість яких, згідно з планом, буде досягати близько 200 км/год. Реалізацією проекту займається Boring Company.

    Джерело: Укрінформ

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