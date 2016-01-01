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    Опубліковано список військовослужбовців, які загинули під Світлодарськом 18–22 грудня

    • Вчора, 10:49
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    За п'ять днів загинули дев'ять військових
    За п'ять днів загинули дев'ять військових

    За п'ять днів загинули дев'ять військових

    Журналіст та громадський діяч Юрій Бутусов оприлюднив поіменний список українських військових, які загинули у боях під Світлодарськом 18–22 грудня.

    1-й батальйон 54-ї механізованої бригади - шість загиблих:

    • Микита Яровий, (командир роти. Наймолодший з загиблих, 21 рік)
    • Широков Андрій (п'ятеро дітей залишилися сиротами)
    • Радивілов Роман.
    • Байбус Андрій.
    • Клименко Дмитро.
    • Рубанченков Сергій

    25-й батальйон 54-ї механізованої бригади - троє загиблих:

    • Сергій Степаненко
    • Володимир Андрешків. (Четверо дітей залишилися сиротами)
    • Василь Панасенко

    Як повідомлялось, бойові втрати української армії у 2016 році становили 211 військовослужбовців.

    Нагадаємо, 6 грудня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що від початку конфлікту на Донбасі загинуло 3064 представників усіх силових структур, з них 2636 – військовослужбовці. З цієї кількості бойові втрати – 2148 осіб.

    Серед причин небойових втрат: захворювання, ДТП, отруєння (зокрема й алкоголем), нещасні випадки, самогубства та умисні вбивства.

     

    зона АТО Донбас ЗСУ армія
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