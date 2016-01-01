Опубліковано список військовослужбовців, які загинули під Світлодарськом 18–22 грудня
- Вчора, 10:49
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За п'ять днів загинули дев'ять військових
Журналіст та громадський діяч Юрій Бутусов оприлюднив поіменний список українських військових, які загинули у боях під Світлодарськом 18–22 грудня.
1-й батальйон 54-ї механізованої бригади - шість загиблих:
- Микита Яровий, (командир роти. Наймолодший з загиблих, 21 рік)
- Широков Андрій (п'ятеро дітей залишилися сиротами)
- Радивілов Роман.
- Байбус Андрій.
- Клименко Дмитро.
- Рубанченков Сергій
25-й батальйон 54-ї механізованої бригади - троє загиблих:
- Сергій Степаненко
- Володимир Андрешків. (Четверо дітей залишилися сиротами)
- Василь Панасенко
Як повідомлялось, бойові втрати української армії у 2016 році становили 211 військовослужбовців.
Нагадаємо, 6 грудня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що від початку конфлікту на Донбасі загинуло 3064 представників усіх силових структур, з них 2636 – військовослужбовці. З цієї кількості бойові втрати – 2148 осіб.
Серед причин небойових втрат: захворювання, ДТП, отруєння (зокрема й алкоголем), нещасні випадки, самогубства та умисні вбивства.