Опубліковано постанову про скасування абонплати за газ

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Абонплату за газ скасовано

Постанова набирає чинності 28 квітня

В «Урядовому кур’єрі» надруковано рішення Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг, яким скасовується введення абонентської плати за газ.

Відповідну постанову було опубліковано 27 квітня.

«НКРЕ скасував 46 постанов, які встановлюють тарифи на послуги транспортування газу для споживачів України для точок входу і точок виходу для ПАТ «Укртрансгаз» та регіональних облгазів», – йдеться у повідомленні.

Постанова набирає чинності 28 квітня.

Як відомо, 29 березня НКРЕ затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання.

Плату з 1 квітня мали платити споживачі щомісяця, незалежно від фактичного обсягу споживання. Передбачалося, що абонплата буде нараховуватися на підставі приєднаної потужності кожного споживача (відповідно до типу газового лічильника).

Згодом Володимир Гройсман заявив, що Кабмін вимагатиме переглянути це рішення НКРЕ.

Президент Петро Порошенко також заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.

10 квітня НКРЕ вирішила скасувати це рішення.

Водночас, згідно з меморандумом з МВФ, Україна пообіцяла ввести абонплату за газ до кінця липня.