Опубліковано шокуюче відео: пасажира виволокли з літака через брак місць

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Авіакомпанія помилково продала на цей рейс більше квитків, ніж було місць у салоні

З рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць.

Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів.

На відео, викладеному в мережу, видно, що в салоні літака знаходяться охоронці аеропорту. Після короткої розмови з одним з пасажирів вони хапають його за руки і намагаються витягнути. Чоловік кричить, б’ється головою об підлокітник і втрачає свідомість. Цей факт не бентежить службу безпеки. Один із співробітників волоком виносить пасажира з літака під крики обурених і шокованих людей.

Очевидець інциденту Одра Д. Бріджес розповіла в Facebook, що авіакомпанія помилково продала на цей рейс більше квитків, ніж було місць у салоні. В United Airlines запропонували кожному пасажиру залишити літак в обмін на оплачену ніч в готелі, грошову компенсацію і квиток на наступний день. Проте на заклик ніхто не відгукнувся, тоді «зайвого пасажира» вибрали навмання.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 апреля 2017 г.

«Жертвою» виявився лікар, який заявив, що не може відкласти політ, так як його чекають в госпіталі. В авіакомпанії його відмова не прийняли.

З повідомлення United Airlines: «Один із пасажирів відмовився добровільно покинути повітряне судно, і нам довелося викликати охорону. Приносимо вибачення за овербукінг».

United CEO response to United Express Flight 3411. pic.twitter.com/rF5gNIvVd0 — United (@united) 10 апреля 2017 г.

Овербукінг (дослівно перебронювання) – маркетингова стратегія, за якої компанія приймає на себе більше зобов’язань з надання послуг, що може виконати, в розрахунку на те, що не всі з узятих зобов’язань дійсно доведеться виконувати. Наприклад, авіакомпанія продає більше квитків, ніж є місць на рейсі: якщо хтось з пасажирів не полетить або запізниться на рейс, його місце займе інший. В результаті деяким клієнтам доводиться пропускати рейси, але зазвичай їх відправляють наступним літаком і дають компенсацію.