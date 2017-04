Опубліковано шокуюче відео: пасажира виволокли з літака через брак місць

Авіакомпанія помилково продала на цей рейс більше квитків, ніж було місць у салоні

З рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць.

Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів.

На відео, викладеному в мережу, видно, що в салоні літака знаходяться охоронці аеропорту. Після короткої розмови з одним з пасажирів вони хапають його за руки і намагаються витягнути. Чоловік кричить, б’ється головою об підлокітник і втрачає свідомість. Цей факт не бентежить службу безпеки. Один із співробітників волоком виносить пасажира з літака під крики обурених і шокованих людей.

Очевидець інциденту Одра Д. Бріджес розповіла в Facebook, що авіакомпанія помилково продала на цей рейс більше квитків, ніж було місць у салоні. В United Airlines запропонували кожному пасажиру залишити літак в обмін на оплачену ніч в готелі, грошову компенсацію і квиток на наступний день. Проте на заклик ніхто не відгукнувся, тоді «зайвого пасажира» вибрали навмання.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW