Опубліковано шокуюче відео: пасажира виволокли з літака через брак місць
- Сьогодні, 07:28
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Розсилка
Авіакомпанія помилково продала на цей рейс більше квитків, ніж було місць у салоніЗ рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць.
Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів.
На відео, викладеному в мережу, видно, що в салоні літака знаходяться охоронці аеропорту. Після короткої розмови з одним з пасажирів вони хапають його за руки і намагаються витягнути. Чоловік кричить, б’ється головою об підлокітник і втрачає свідомість. Цей факт не бентежить службу безпеки. Один із співробітників волоком виносить пасажира з літака під крики обурених і шокованих людей.
Очевидець інциденту Одра Д. Бріджес розповіла в Facebook, що авіакомпанія помилково продала на цей рейс більше квитків, ніж було місць у салоні. В United Airlines запропонували кожному пасажиру залишити літак в обмін на оплачену ніч в готелі, грошову компенсацію і квиток на наступний день. Проте на заклик ніхто не відгукнувся, тоді «зайвого пасажира» вибрали навмання.
@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) 10 апреля 2017 г.
«Жертвою» виявився лікар, який заявив, що не може відкласти політ, так як його чекають в госпіталі. В авіакомпанії його відмова не прийняли.
#flythefriendlyskies @united no words. This poor man!! pic.twitter.com/rn0rbeckwT— Kaylyn Davis (@kaylyn_davis) 10 апреля 2017 г.
З повідомлення United Airlines: «Один із пасажирів відмовився добровільно покинути повітряне судно, і нам довелося викликати охорону. Приносимо вибачення за овербукінг».
United CEO response to United Express Flight 3411. pic.twitter.com/rF5gNIvVd0— United (@united) 10 апреля 2017 г.
Овербукінг (дослівно перебронювання) – маркетингова стратегія, за якої компанія приймає на себе більше зобов’язань з надання послуг, що може виконати, в розрахунку на те, що не всі з узятих зобов’язань дійсно доведеться виконувати. Наприклад, авіакомпанія продає більше квитків, ніж є місць на рейсі: якщо хтось з пасажирів не полетить або запізниться на рейс, його місце займе інший. В результаті деяким клієнтам доводиться пропускати рейси, але зазвичай їх відправляють наступним літаком і дають компенсацію.