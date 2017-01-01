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    Опубліковано шокуюче відео: пасажира виволокли з літака через брак місць

    • Сьогодні, 07:28
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    Авіакомпанія помилково продала на цей рейс більше квитків, ніж було місць у салоні

    З рейсу американської авіакомпанії United Airlines з Чикаго в Луїсвілл виволокли пасажира через брак місць.

    Чоловіка проволокли по коридору на очах у пасажирів.

    На відео, викладеному в мережу, видно, що в салоні літака знаходяться охоронці аеропорту. Після короткої розмови з одним з пасажирів вони хапають його за руки і намагаються витягнути. Чоловік кричить, б’ється головою об підлокітник і втрачає свідомість. Цей факт не бентежить службу безпеки. Один із співробітників волоком виносить пасажира з літака під крики обурених і шокованих людей.

    Очевидець інциденту Одра Д. Бріджес розповіла в Facebook, що авіакомпанія помилково продала на цей рейс більше квитків, ніж було місць у салоні. В United Airlines запропонували кожному пасажиру залишити літак в обмін на оплачену ніч в готелі, грошову компенсацію і квиток на наступний день. Проте на заклик ніхто не відгукнувся, тоді «зайвого пасажира» вибрали навмання.

    «Жертвою» виявився лікар, який заявив, що не може відкласти політ, так як його чекають в госпіталі. В авіакомпанії його відмова не прийняли.

    З повідомлення United Airlines: «Один із пасажирів відмовився добровільно покинути повітряне судно, і нам довелося викликати охорону. Приносимо вибачення за овербукінг».

    Овербукінг (дослівно перебронювання) – маркетингова стратегія, за якої компанія приймає на себе більше зобов’язань з надання послуг, що може виконати, в розрахунку на те, що не всі з узятих зобов’язань дійсно доведеться виконувати. Наприклад, авіакомпанія продає більше квитків, ніж є місць на рейсі: якщо хтось з пасажирів не полетить або запізниться на рейс, його місце займе інший. В результаті деяким клієнтам доводиться пропускати рейси, але зазвичай їх відправляють наступним літаком і дають компенсацію. 

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