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    Опубліковано відео нападу «торнадівців» в Лук'янівському СІЗО

    • Сьогодні, 06:16
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    Камери спостереження зафіксували, як один з «торнадівців» напав на співробітника СІЗО

    В мережі з'явилось відео з камер спостереження, на якому видно інцидент за участю екс-бійців «Торнадо» у Лук'янівському СІЗО.

    Майже півгодинне відео оприлюднило видання «Цензор.НЕТ».

    О 18:33 11 січня камери спостереження зафіксували, як один з «торнадівців» напав на співробітника СІЗО. Після цього співробітники виправного закладу спробували заблокувати екс-торнадівців у розподільнику.

    Також на відео зафіксовано момент, коли «торнадівці» схопили Максима Глєбова з позивним «Ахіллес» після того, як він спробував завдати собі каліцтва. Це сталось приблизно о 18:34.

    Нагадаємо, у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

    Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо» Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.

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