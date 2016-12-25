Опубліковано відео нападу «торнадівців» в Лук'янівському СІЗО

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Камери спостереження зафіксували, як один з «торнадівців» напав на співробітника СІЗО

В мережі з'явилось відео з камер спостереження, на якому видно інцидент за участю екс-бійців «Торнадо» у Лук'янівському СІЗО.

Майже півгодинне відео оприлюднило видання «Цензор.НЕТ».

О 18:33 11 січня камери спостереження зафіксували, як один з «торнадівців» напав на співробітника СІЗО. Після цього співробітники виправного закладу спробували заблокувати екс-торнадівців у розподільнику.

Також на відео зафіксовано момент, коли «торнадівці» схопили Максима Глєбова з позивним «Ахіллес» після того, як він спробував завдати собі каліцтва. Це сталось приблизно о 18:34.

Нагадаємо, у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Один з ув’язнених отримав тілесні ушкодження, зазначили у поліції.

Підсудний, колишній співробітник міліцейського спецпідрозділу «Торнадо» Максим Глєбов, який 11 січня ввечері спробував відрізати собі вухо, прооперований в одній зі столичних лікарень.