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    Опубліковано відео-пародія з голим «Путіним», який радіє інавгурації Трампа

    • Сьогодні, 06:10
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    Відео пародія на Путіна вже зібрало майже 2 млн переглядів

    У мережі набирає популярність пародія з американського телешоу Saturday Night Live, в якій президент РФ Володимир Путін звертається до американців з нагоди інавгурації президента США Дональда Трампа.

    Відео з цим скетчем опубліковано на каналі Saturday Night Live в YouTube.

    Воно вже зібрало майже 2 млн переглядів.

    Актор з оголеним торсом, грає Путіна, заявив, що «ми зробили Трампа 45-м президентом США».

    Також він висловився про те, що РФ подбає про американців.

    «Путін» зазначив, що деякі в США скептично ставляться до Трампа, але колись і росіяни були скептично налаштовані до нього, а зараз ніхто не висловлює невдоволення. Він зазначив, що американки мітингували проти Трампа, в той час як росіянки  «люблять свого президента.

    У телешоу з'явився жіночий персонаж — росіянка, яка захоплювалася своїм  «президентом», читаючи свої слова з листочка.

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