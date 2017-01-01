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    Опубліковано відео теракту у Стокгольмі

    • Сьогодні, 10:41
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    Теракт у Стокгольмі
    Теракт у Стокгольмі

    Люди намагались сховатись від вантажівки в магазині одягу

    У Стокгольмі під час терористичного акту люди, тікаючи від автівки, в паніці ховалися в магазині одягу.

    Британське видання The Daily Mail опублікувало відео терористичного акту у Стокгольмі, коли в результаті наїзду вантажівки загинули п’ятеро людей.

    На кадрах видно, що люди намагались сховатись від авто, що мчало на великій швидкості по вулиці Queen Street, в магазині одягу.

    Як повідомлялося, 7 квітня в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг. Поліція підтвердила загибель чотирьох людей, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що одна людина померла вже в лікарні.

    Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.

    Місцеві ЗМІ повідомили, що шведська поліція на півночі Стокгольма затримала чоловіка, який зізнався у скоєнні наїзду на людейв центрі міста. Згодом стало відомо про затримання другого підозрюваного в причетності до теракту.

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