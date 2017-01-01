Опубліковано відео теракту у Стокгольмі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теракт у Стокгольмі

Люди намагались сховатись від вантажівки в магазині одягу

У Стокгольмі під час терористичного акту люди, тікаючи від автівки, в паніці ховалися в магазині одягу.

Британське видання The Daily Mail опублікувало відео терористичного акту у Стокгольмі, коли в результаті наїзду вантажівки загинули п’ятеро людей.

На кадрах видно, що люди намагались сховатись від авто, що мчало на великій швидкості по вулиці Queen Street, в магазині одягу.

Як повідомлялося, 7 квітня в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг. Поліція підтвердила загибель чотирьох людей, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що одна людина померла вже в лікарні.