Опубліковано відео теракту у Стокгольмі
- Сьогодні, 10:41
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Люди намагались сховатись від вантажівки в магазині одягу
У Стокгольмі під час терористичного акту люди, тікаючи від автівки, в паніці ховалися в магазині одягу.
Британське видання The Daily Mail опублікувало відео терористичного акту у Стокгольмі, коли в результаті наїзду вантажівки загинули п’ятеро людей.
На кадрах видно, що люди намагались сховатись від авто, що мчало на великій швидкості по вулиці Queen Street, в магазині одягу.
Як повідомлялося, 7 квітня в Стокгольмі вантажівка в'їхала на пішохідну вулицю і врізалася в універмаг. Поліція підтвердила загибель чотирьох людей, ще 15 отримали поранення. Уточнюється, що одна людина померла вже в лікарні.
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все вказує на те, що інцидент є терористичною атакою.
Місцеві ЗМІ повідомили, що шведська поліція на півночі Стокгольма затримала чоловіка, який зізнався у скоєнні наїзду на людейв центрі міста. Згодом стало відомо про затримання другого підозрюваного в причетності до теракту.