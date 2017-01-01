Опубліковано відео, як Меланія Трамп привселюдно проігнорувала свого чоловіка

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Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією

Президент США разом з дружиною приїхав у Ізраїль

Перша леді США Меланія Трамп відмовилася на червоній доріжці в Тель-Авіві взяти за руку чоловіка і президента Штатів Дональда Трампа.

Момент відмови зняла низка ЗМІ, які виклали відео на YouTube.

Як відомо, президент США разом з дружиною приїхав у Ізраїль. Коли вони вийшли з літака і йшли по червоній доріжці – Дональд Трамп простягнув Меланії руку, та вона проігнорувала його жест, відштовхнувши руку чоловіка.

Після цього Дональд Трамп почав поправляти свою краватку та піджака.

На думку видання Newsweek, можливо, президентський літак потрапив у турбулентність, що й могло викликати роздратування у першої леді США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Ізраїлю, поселиться у готелі, президентський номер якого здатний перенести вибух бомби.