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    Опубліковано відео з кабіни військового гелікоптера, що розбився на Донбасі

    • Сьогодні, 06:45
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    Відео зняте за деякий час перед катастрофою гелікоптера Мі-2

    Журналісти отримали ексклюзивне відео з гелікоптера Мі-2, який впав неподалік Краматорська на Донеччині.

    Відео зняте за деякий час перед катастрофою, передає ТСН.

    Невеличкий борт використовувався для транспортування особового складу у зоні АТО.

    У неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2. Зазначимо, що внаслідок аварії п'ятеро осіб загинули.

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