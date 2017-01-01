Опубліковано відео з кабіни військового гелікоптера, що розбився на Донбасі
- Сьогодні, 06:45
-
Розсилка
Відео зняте за деякий час перед катастрофою гелікоптера Мі-2Журналісти отримали ексклюзивне відео з гелікоптера Мі-2, який впав неподалік Краматорська на Донеччині.
Відео зняте за деякий час перед катастрофою, передає ТСН.
Невеличкий борт використовувався для транспортування особового складу у зоні АТО.
У неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2. Зазначимо, що внаслідок аварії п'ятеро осіб загинули.