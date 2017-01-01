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    Опубліковано відео з обстріляної Авдіївки

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    Ввечері 16 лютого бойовики завдали артилерійського удару по Авдіївці

    Бойовики зухвало обстріляли з важкої артилерії житлові будинки мешканців Авдіївки – стріляли по центру міста.

    Про це повідомляє Військове телебачення України.

    Керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін зазначив, що стріляли по житлових кварталах.

    «Людина, яка цілиться і випускає точно знає і розуміє, що це житлові квартали. Тут немає ніяких військових», 
    – пояснив він.

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