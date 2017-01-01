Опубліковано відео з обстріляної Авдіївки
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Ввечері 16 лютого бойовики завдали артилерійського удару по АвдіївціБойовики зухвало обстріляли з важкої артилерії житлові будинки мешканців Авдіївки – стріляли по центру міста.
Про це повідомляє Військове телебачення України.
Керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін зазначив, що стріляли по житлових кварталах.
«Людина, яка цілиться і випускає точно знає і розуміє, що це житлові квартали. Тут немає ніяких військових»,
– пояснив він.