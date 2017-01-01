Опубліковано відео затримання українського журналіста в Мінську

Сизов прибув до Мінська, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи

У Мінську напередодні вночі міліція затримала журналіста «Громадське телебачення Донбасу» Віталія Сизова.

Сизов прибув до Мінська, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи, у нього була акредитація МЗС Білорусі.

«О 1:45 ночі за київським часом в номер готелю, де зупинилася знімальна група, увійшли білоруські міліціонери і силою забрали Сизова в Центральне районне відділення міліції», - повідомили в редакції.

Наразі Сизова випустили і наказали терміново залишити Білорусь.