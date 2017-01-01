Опубліковано відео затримання українського журналіста в Мінську
- Сьогодні, 05:16
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Сизов прибув до Мінська, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи
У Мінську напередодні вночі міліція затримала журналіста «Громадське телебачення Донбасу» Віталія Сизова.
Сизов прибув до Мінська, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи, у нього була акредитація МЗС Білорусі.
«О 1:45 ночі за київським часом в номер готелю, де зупинилася знімальна група, увійшли білоруські міліціонери і силою забрали Сизова в Центральне районне відділення міліції», - повідомили в редакції.
Наразі Сизова випустили і наказали терміново залишити Білорусь.