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    Опубліковано відео затримання українського журналіста в Мінську

    • Сьогодні, 05:16
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    Сизов прибув до Мінська, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи

    У Мінську напередодні вночі міліція затримала журналіста «Громадське телебачення Донбасу» Віталія Сизова.

    Сизов прибув до Мінська, щоб зробити репортаж про засідання Тристоронньої контактної групи, у нього була акредитація МЗС Білорусі.

    «О 1:45 ночі за київським часом в номер готелю, де зупинилася знімальна група, увійшли білоруські міліціонери і силою забрали Сизова в Центральне районне відділення міліції», - повідомили в редакції.

    Наразі Сизова випустили і наказали терміново залишити Білорусь.

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