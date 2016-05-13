Опублікувано відео ефектного затримання вбивць стоматолога Опанасюка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецоперація поліції відбувалася на території Київської, Житомирської та Чернігівської областей

Поліція опублікувала відео ефектного затримання вбивць стоматолога Івана Опанасюка.На відео показано затримання двох виконавців замовного вбивства – усього їх було чотири. Оперативні кадри показують, що підозрюваних затримували в їхніх машинах: одного на парковці, другого – у дворі будинку, поруч із дитячим майданчиком.

Нагадаємо, влітку 2016 року на Печерській площі у Києві невідомі на мотоциклі під’їхали до позашляховика та розстріляли його. У результаті 48-річний Іван Опанасюк помер від отриманих поранень через кілька днів.

28 березня затримали чотирьох учасників банди. Спецоперація відбувалася на території Київської, Житомирської та Чернігівської областей. 20 квітня у Києві затримали організатора вбивства.

Усі співучасники вбивства працювали у приватних охоронних фірмах, а стрілком був колишній військовослужбовець.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру, чотирьом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці. Питання щодо арешту організатора буде розглядатися Печерським судом.