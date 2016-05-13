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    Опублікувано відео ефектного затримання вбивць стоматолога Опанасюка

    • Сьогодні, 06:07
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    Спецоперація поліції відбувалася на території Київської, Житомирської та Чернігівської областей

    Поліція опублікувала відео ефектного затримання вбивць стоматолога Івана Опанасюка. 
    На відео показано затримання двох виконавців замовного вбивства – усього їх було чотири. Оперативні кадри показують, що підозрюваних затримували в їхніх машинах: одного на парковці, другого – у дворі будинку, поруч із дитячим майданчиком.

    Нагадаємо, влітку 2016 року на Печерській площі у Києві невідомі на мотоциклі під’їхали до позашляховика та розстріляли його. У результаті 48-річний Іван Опанасюк помер від отриманих поранень через кілька днів.

    28 березня затримали чотирьох учасників банди. Спецоперація відбувалася на території Київської, Житомирської та Чернігівської областей. 20 квітня у Києві затримали організатора вбивства.

    Усі співучасники вбивства працювали у приватних охоронних фірмах, а стрілком був колишній військовослужбовець.

    Наразі чоловікам повідомлено про підозру, чотирьом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці. Питання щодо арешту організатора буде розглядатися Печерським судом. 

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