ОПЗ відновив роботу – Білоус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Білоус

Для запуску Одеського припортового заводу необхідно витратити 49,6 млн грн

З початку березня 2017 року Одеський припортовий завод (ОПЗ) відновив свою роботу. За результатами розгляду варіантів, що надійшли до Фонду держмайна, було обрано дві компанії однієї групи: «ЕРУ Трейдинг» і ERU Management Services LLC, які надали найкращу пропозицію з відновлення роботи заводу за давальницькою схемою. Про це повідомляє офіційний сайт ФДМ.

«Для нас критично важливо якнайшвидше запустити завод. Група ЕРУ надала пропозицію з конкретними цифрами і була готова розпочати роботу ОПЗ вже з 1 березня. Решта потенційних партнерів готова була працювати з 1 квітня, 1 травня, при тому за умови, що завод уже буде запущено», – прокоментував голова ФДМ Ігор Білоус.

Як зазначає прес-служба Фонду держмайна, запуск заводу потребує значних коштів: 10 млн грн на реагенти, 6,6 млн грн за воду і електрику, 33 млн грн на природний газ. Загалом для виконання пусконалагоджувальних робіт необхідно витратити 49,6 млн грн.

За словами Білоуса, наразі укладено рамкову угоду, яка переглядатиметься щомісяця.

«Рамкова угода передбачає, що до 18-го числа сторони узгоджують обсяг давальницької сировини. Якщо хтось запропонує кращу пропозицію – ОПЗ укладе контракт із ним. Також розглядаємо варіанти оренди. Окремий випадок – якщо нам запропонують хорошу фінансову пропозицію на тривалий термін. Якщо хтось готовий подвоїти прибутковість підприємства і укласти контракт на рік, така пропозиція буде в пріоритеті. На ринку міндобрив є спади й піки, тому найкращий варіант є той, що покриває всі ці коливання», – зазначив голова ФДМ.

Білоус також додав, що відновлення роботи ОПЗ важливе не лише з економічної точки зору, а й через соціальні фактори та ризик втратити кадровий потенціал. «Ми тісно співпрацювали з керівником Одеської ОДА Максимом Степановим, який зі свого боку докладав зусиль до виходу з ситуації. В нього, як і в нас, є чітке розуміння, що робота ОПЗ дуже важлива для міста й області. Також критично важливо зупинити відтік кадрів з підприємства, бо саме вони є головним активом заводу», – наголосив голова ФДМ.