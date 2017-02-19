«Орендодавець Криму» Артеменко підтвердив, що літав до Москви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Артеменко

Андрій Артеменко заявляє, що його поїздки до Москви узгоджені з СБУ

Народний депутат Андрій Артеменко підтвердив, що літав до Москви, але стверджує, що не узгоджував свій «мирний план» із російськими політиками. По це він сказав на брифінгу у Верховній Раді 27 лютого.

«Дійсно, я був у Москві, всі мої поїздки були погоджені з СБУ, але більше сказати я нічого не можу», – заявив нардеп.

Крім того, Артеменко зазначив, що не узгоджував своїх позицій щодо «мирного плану» з Сергієм Льовочкіним, Юрієм Бойком чи Владиславом Сурковим. «З паном Сурковим я ніколи не зустрічався. Пан Бойко, пан Льовочкін не мають до мирного плану відношення», – сказав він.

Депутат також зауважив, що Олег Ляшко знав про його «мирну» ініціативу, яка, за словами Артеменка, вписується в стратегію Радикальної партії. «Ляшко мав навіть їздити зі мною по всіх заходах у США. На жаль, після того, що відбулося, наша фракція не пройшла випробування», – додав він.

Артеменко відкидає звинувачення в державній зраді і звинувачує владу в авторитаризмі. «Мені дивно чути, що я перевищив якісь повноваження, гидко чути звинувачення у держраді», – сказав нардеп, зазначивши, що виступати з подібними ініціативами «входить до його повноважень згідно із законодавством».

Артеменко розкритикував «мінський формат» та наголосив, що виступає за переговори щодо досягнення миру в Україні у «будапештському форматі».

Він стверджує, що його слова у газеті The New York Times були вирвані з контексту, мови про жодну «оренду» окупованого Росією Криму не було. «Півострів не може бути передано в оренду. Це територія України. Можемо говорити про платне використання окремих інфраструктурних об'єктів», – зазначив нардеп.

Артеменко зазначив, що вважає проголошення позаблокового статусу України кроком для врегулювання конфлікту на сході та виступив за подвійне громадянство. «Звичайно, нам потрібні зміни до Конституції, нам потрібен новий суспільний договір. Весь цивілізований світ має можливість щодо використання подвійного громадянство. Близько 17% українців мають подвійне громадянство. Я переконаний, що близько 100 народних депутатів мають подвійне громадянство», – зазначив він.

Артеменко повідомив, що планує відвідати Вашингтон, аби «продовжувати свою справу». «Моє завдання – робити політичні заяви», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.

20 лютого народний депутат із фракції БПП Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, «план Артеменка – насправді план Льовочкіна-Бойка-Суркова».

Читайте також статтю «Главкома» «Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка»