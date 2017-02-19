«Орендодавець Криму» Артеменко заявив, що його допитали як свідка
- Сьогодні, 15:13
-
Розсилка
Артеменко підтвердив обговорення мирних ініціатив у Нью-Йорку
Народний депутат Андрій Артеменко заявив, що під час допиту у прокуратурі у Києві дав свідчення як свідок. Про це він заявив журналістам за результатами допиту.
«Я дав усі свідчення як свідок. Я пояснив де, як, за яких обставин відбулася ця зустріч у готелі в Манхетені, в Нью-Йорку, про що йшла мова та які ініціативи ми обговорювали», – заявив нардеп.
Крім того, він повідомив, що прокуратура викликала його на «ще одну зустріч» у понеділок.
«Мене запросили на ще одну зустріч як свідка, на понеділок, на 15:00. Я погоджуюся співпрацювати зі слідством. Я переконаний, що правда, всі ті альтернативи, що я пропоную світу, мають сенс. Крим – це Україна. Крим не згаданий у Мінських угодах, забутий на міжнародному рівні», – додав Артеменко.
Крім того, Артеменко підтвердив, що брав участь в обговоренні мирних ініціатив у готелі в Манхетені, в Нью-Йорку.
«Так, вона відбулася (розмова. – Ред.), з тими людьми, про яких ідеться в газеті The New York Times. Дійсно, ми обговорювали наші мирні ініціативи. Що було далі, тобто які документи, що кому хто передавав, інсценували якісь нотатки люди, з якими я зустрічався, мені невідомо», – зазначив нардеп.
Як повідомляв «Главком», нардепа Артеменка на сьогодні викликали на допит до ГПУ.
Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.
За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».
Артеменко підтвердив існування такого плану.
У понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.
Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.
Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що він допускає внесення у парламент подання на позбавлення недоторканності нардепа Артеменка.
Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа з фракції Радикальної партії 21 лютого.
Читайте також статтю «Главкома» «Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка»