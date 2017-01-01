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    Організатори блокади Донбасу обіцяють перекрити всі маршрути

    • Сьогодні, 02:19
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    Станицю Луганську закриють до кінця цього тижня

    Організатори економічної блокади самопроголошених «ЛНР» і «ДНР» планують перекрити всі торгові шляхи на окуповану територію.

    Про це повідомив співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський, передає ВВС.

    «Ми плануємо перекрити всі проходи до Луганської і Донецької областей. Судячи з розвитку подій, людей нам для цього вистачить, починаючи з середини лютого. Тобто ми плануємо в середині лютого повністю розгорнути наші пункти блокади», — сказав Виногородський.

    «Ми будемо збільшувати кількість блокпостів у міру приходу людей. Станицю Луганську швидше за все ми закриємо до кінця цього тижня», — зазначив Анатолій Виногородський.

    Він додав, що ініціатори блокади розповіли про свої плани місцевій владі.

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