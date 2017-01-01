Організатори блокади Донбасу скликають Народне Віче в столиці

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Учасники блокади Донбасу

Акція запланована на 19 лютого

Організатори акції з блокади залізничних колій в Луганській та Донецькій областях ініціюють обговорення блокади на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомили організатори акції на своїй сторінці у Facebook.

Віче має відбутися у центрі Києва 19 лютого у відповідь на «наміри влади зібрати РНБО».

«Штаб ініціює громадське обговорення Блокади торгівлі на крові на Народному Віче на Майдані Незалежності, яке ініційовано Рухом ОУН у неділю 19 лютого 2017 року о 14:00», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що частина депутатів ВР вимагає терміново скликати Раду національної безпеки та оборони (РНБО) і провести круглий стіл для вирішення проблеми блокади на сході країни.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничні перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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