Організатори блокади Донбасу зробили гучну заяву щодо відключень енергії

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Один із організаторів блокади, ветеран АТО Анатолій Виногродський

Блокувальники й надалі не пропускатимуть жодних товарів з окупованих територій, допоки їхні вимоги не буде виконано

Організатори блокади торгівлі з так званими «ЛНР» і «ДНР» планують підняти народ у разі віялових відключень електроенергії.

Про це розповів один із організаторів блокади, ветеран АТО Анатолій Виногродський, передає Inforesist.

«Ми піднімемо народ на націоналізацію підприємств, які будуть відключати електрику. Зробимо це для того, щоб припинити шантаж всієї держави Україна з боку окремих олігархів у вигляді прізвища Ахметов», – зауважив активіст.

За його словами, владі слід перестати брехати людям.

«Їду зі Слов'янської ТЕЦ, у них вугілля до 28 березня. Останній вагон зайшов півтора дні тому. На Краматорській ТЕЦ вугілля мінімум вистачить на 17 днів. Влада насправді погрожує віяловими підключеннями, щоб відвернути увагу людей від того, що ці злодюги проробляють з нашою державою. Ми з вами платимо давно за вугілля, яке повинне прийти з ПАР або Америки. Ми з вами платимо. Вони зараз платять за ті 1300 гривень, які вони кладуть в кишеню. Тому що з копанок йде вугілля від 400 до 700 гривень. А нам його втюхують по 1900 гривень. А ми в тарифах платимо це», – стверджує один із організаторів блокади.

Крім того він підкреслює, що метою тарифів була незалежність від вугілля з окупованих територій, натомість у результаті вийшло інакше.

«Ці тарифи запроваджувалися для того, щоб Насалик говорив, коли пояснював чому Ахметов змушує прийняти такі тарифи, щоб Україна стала незалежною від антрациту з Донецької та Луганської областей. У підсумку ми ці тарифи оплачуємо, а залежність не зникає. Два з половиною роки не зникає», – додав ветеран АТО

За його словами, блокувальники й надалі не пропускатимуть жодних товарів з окупованих територій, допоки їхні вимоги не буде виконано.

«Це звільнення всіх наших військовополонених і прийняття закону про окуповані території, який унеможливить торгівлю з окупантами і агресорами», – резюмував Виногродський.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Ігор Насалик на наступному засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні Енергетичного штабу розглянув доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розглянув можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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