Організатори «Чорноморських ігор» заявили про відродження фестивалю

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Музичний фестиваль для дітей пройде з 4 по 6 серпня на Херсонщині

Засновники дитячого фестивалю «Чорноморські ігри» після кількарічної перерви анонсували повернення музичного конкурсу в Україну. Цього року 15-й ювілейний фестиваль відбудеться з 4 по 6 серпня в місті Скадовськ Херсонської області.

Фестиваль, заснований у 1998 році, щорічно проводився у розпал курортного сезону на березі Чорного моря. За час свого проведення «Чорноморські ігри», що проходять під слоганом «Казка на березі Чорного моря», перетворилися на наймасштабніший та найпрестижніший дитячий фестиваль на території України. Його учасниками стають талановиті діти з усіх куточків України віком від 6 до 16 років.

Серед найвідоміших випускників «Чорноморських ігор» різних років – такі успішні співаки, як Тіна Кароль, Надія Дорофєєва, Настя Каменських, Міка Ньютон та багато інших. Головний конкурс фестивалю – вокальний.

На 1-му попередньому етапі буде проведено відбір конкурсантів через інтернет. Планується прослуховування понад 1 тис. дітей. До 2-го етапу – живого прослуховування – буде відібрано 200 юних вокалістів, серед яких визначаться 50, які й поїдуть до Скадовська. Прослуховування відбуватимуться у Києві на базі однієї з вокальних студій. Конкурсанти змагатимуться у 6-ти номінаціях. Фінальна частина конкурсу пройде безпосередньо у Скадовську на головній сцені, що розташується на набережній. 4 серпня тут відбудеться півфінал, 5 серпня – фінал вокального конкурсу, 6 серпня – боротьба за Гран-прі та святковий гала-концерт.

Також у рамках фестивалю планується проведення хореографічних майстер-класів, флеш-мобу, пляжних ігор, дискотеки, конкурсу малюнків та скульптур з піску, графіті тощо. Підтримають учасників фестивалю та покажуть свої шоу популярні українські виконавці, серед яких обов’язково будуть випускники «Чорноморських ігор».

У заходах фестивалю планується задіяти понад 3 тисячі дітей. Очікується, що події «Чорноморських ігор» відвідають понад 50 тисяч глядачів.