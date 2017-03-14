Україна заплатила 7,2 млн. грн за проживання голландців, що монтують сцену для Євробачення

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«Євробачення-2017»

Вартість найдорожчого номера з видом на річку становить 3161 грн за добу

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за результатами торгів 15 квітня уклало договір з київським ТОВ «Пілот» на замовлення готельних послуг для пісенного конкурсу «Євробачення-2017» загальною вартістю 7,2 млн. грн.

Про це повідомляється у системі електронних закупівель «Прозорро».

Переможець, який є офіційним туроператором пісенного конкурсу, був обраний шляхом застосування переговорної процедури.

Туроператор «Пілот» запропонував два готелі для розміщення представників компанії Unbranded LLC (Нідерланди): тризіркові «Братислава» і «Баккара». Поселення розраховане терміном з 4 квітня до 15 червня.

Вартість одномісного номера у «Братиславі» становить 1050 грн за добу. Ціна покращеного одномісного – 1350 грн за добу.

Проживання у готелі «Баккара» буде дорожчим: від 1450 грн за добу (класичний номер з видом на парк) до 3161 грн за добу (делюкс з видом на річку).

Як відомо, Unbranded LLC монтує сцену і грінрум за 851 тис. євро і 219 тис. євро, відповідно, для «Євробачення-2017».

Компанія Unbranded, генеральним директором якої є Гастон ван де Поель (Gaston van de Poel), монтувала сценічні конструкції для «Євробачення – 2015» у Відні (Австрія).

Фірма «Пілот» належить Михайлі Кураченку та його ТОВ «Укравіатревелсервіс Груп».

Раніше Кураченко працював у ПАТ «КийАвіа», а згодом очолював раду директорів Асоціації авіаагентств України.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.