Організатори «Євробачення» пропонують Росії транслювати виступ Самойлової з РФ

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Юлія Самойлова, якій СБУ заборонила в'їзд до України

Ніколи раніше учасникам не пропонувалася можливість виступити на конкурсі не в живу, а транслювати свій виступ

Європейський мовний союз – організатор пісенного конкурсу «Євробачення» - виступив з пропозицією до Першого каналу Росії організувати пряму трансляцію виступу російської співачки Юлії Самойлової для показу на пісенному конкурсі «Євробачення-2017». Про це йдеться в опублікованому в четвер прес-релізі організації.

«Беручи до уваги те, що влада України може зберегти в силі заборону (на в'їзд на територію країни для Самойлової. – Ред.), а також прагнучи зберегти аполітичний характер пісенного конкурсу «Євробачення», ЄМС активно працював над пошуком рішення і зробив безпрецедентний крок, запропонувавши російському Першому каналу можливість дати шанс Юлії залишитися учасником конкурсу в цьому році і виконати в прямій трансляції свою пісню під час другого півфіналу», - йдеться в заяві Європейського мовного союзу.

В організації підкреслили, що ще ніколи раніше учасникам не пропонувалася можливість виступити на конкурсі не в живу, а транслювати свій виступ.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в’їзд російській співачці Юлії Самойловій терміном на три роки.

Організатори конкурсу заявили про розчарування рішенням СБУ.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойлової шукати не будуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Самойловій заборонено в'їзд до України через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.