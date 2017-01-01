Організатори «Євробачення» розглянуть санкції щодо України

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Фото: ТСН Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

В оргкомітеті конкурсу нагадали, що Київ зобов'язався забезпечити виступи всіх конкурсантів

В Європейській мовній спілці допускають введення санкцій проти України та Росії за порушення статуту конкурсу. Про це сказав голова оргкомітету «Євробачення» Франк-Дітер Фрайлінг, передає Heute.

Голова оргкомітету пояснив, що Україна зобов'язалася забезпечити виступи всіх конкурсантів в Києві, але вони не зробила цього відносно РФ.

«З української точки зору юридична ситуація зрозуміла, але з точки зору EBU це є порушенням статутів», - сказав Фрайлінг.

Що стосується Росії, її представники делегації не були присутні на обов'язкових зустрічах на початку року, і це ще одне порушення статуту.

Референтна група обговорить питання як України, так і Росії на зустрічі наступного тижня. Офіційне повідомлення буде зроблено вже після проведення «Євробачення»..

Нагадаємо, станом на 3 травня, на «Євробачення-2017» в Київ уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць. 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.