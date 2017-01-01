Організатори «Євробачення» розкрили цікаві факти про головну арену конкурсу
- Сьогодні, 07:30
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Цікавинки про головну сцену пісенного конкурсу, павільйони, глядацькі зали та інші локації Міжнародного виставкового центру
Організатори «Євробачення» опублікували декілька цікавих фактів про головну арену пісенного конкурсу – Міжнародний виставковий центр.
«Дизайн київської сцени розробив Флоріан Відер. Для німця це четвертий досвід роботи у пісенному конкурсі. У портфоліо досвідченого спеціаліста – арени «Євробачення» у Дюссельдорфі, Баку та Відні, а також такі проекти як талант-шоу «Х-Фактор» у Великій Британії та США, та MTV Video Music Awards», - повідомляється на офіційному сайті конкурсу.
Уся сцена «Євробачення-2017» – проекційна поверхня, що «перевтілюється» під кожен новий виступ. Загалом будівництво головної сцени тривало близько 8 тис. годин, її розмір - 350 квадратних метрів.
Міжнародний виставковий центр загалом має три великі павільйони: перший - для прес-центру, зони для делегацій та акредитованих фанів, другий – зведена сцена, а третій – глядацькі трибуни.
У двох секторах глядацької зали «Євробачення-2017» для людей з інвалідністю є 50 місць, оснащені пандусами.
У прес-центрі розташовується робоча зона, де під час «Євробачення» працюватиме понад 1500 журналістів із 42 країн та 500 фанів, та зала для прес-конференцій, яка вміщатиме мінімум 500 представників преси та 80 фото- й відеокамер.
Грінрум знаходиться всередині арени навпроти сцени і вміщує 270 осіб. До і після своїх виступів конкурсанти перебуватимуть саме тут, у так званій зеленій кімнаті, та на окремих моніторах переглядатимуть концерт і стежитимуть за голосуванням.
Зона делегацій, так званий Delegation bubble – це місце, де зібрано все, що може бути необхідним конкурсантам та делегаціям країн-учасниць пісенного конкурсу Євробачення. Тут можна знайти гримерні та кімнати для переодягання артистів, лаунж-зону для делегацій, кафе, інформаційні стійки, де акумулюється інформація про шоу, конкурс, транспорт. Також у зоні делегацій облаштовано медичний сервіс та масажну кімнату.
«Главком» повідомляв, що офіційна церемонія відкриття «Євробачення» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня.
Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.
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