Організатори «Євробачення» розтлумачили, які квитки і на які шоу досі є у продажі

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Євробачення

Найдешевший квиток коштує 199 гривень

До офіційного старту «Євробачення-2017» залишається 10 днів. Водночас, як повідомляє офіційний оператор пісенного конкурсу Concert.ua, наразі наявні квитки на всі шоу.

Зокрема можна придбати фан-пакети, які включають єдиний квиток на три лайв-шоу або Golden Circle (фан-зона максимально близько до сцени): перший півфінал – 9 травня о 22:00, другий півфінал – 11 травня о 22:00 та гранд-фінал – 13 травня о 22:00.

Вартість пакету коливається від 4897 до 7347 гривень.

Найдешевший квиток можна придбати за 199 гривень на денні перший та другий півфінали. Тоді учасники конкурсу представлять ті ж номери, що і в прямих ефірах. Відмінність в тому, що не буде вестися запис і трансляція, і не буде працювати національне журі. Організатори рекомендують ці шоу для відвідування з дітьми через зручний час проведення.

Квитки на гранд фінал, який відбудеться у Міжнародному Виставковому Центрі ввечері 13 травня, коштують від 1500 до 16 тисяч гривень.

Нагадаємо, що перша партія квитків до фан-зони, яка вийшла у продаж 29 квітня, була реалізована буквально за кілька годин.

Також у продаж надійдуть і квитки на місця, що спеціально обладнані для людей з інвалідністю. Таких місць у залі 54 – по 27 на двох секторах.

Станом на ранок 3 травня, на «Євробачення-2017» в Київ уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць. 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.