Організатори «Євробачення» запевнили: голодупий Седюк не становив небезпеку для оточуючих

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«Євробачення-2017»

Оргкомітет «Євробачення» в Україні приносить свої вибачення Джамалі та її команді за форс-мажорний випадок

Перебування на всіх шоу «Євробачення» було безпечним. Система безпеки «Євробачення-2017» спрацювала на високому рівні. Про це повідомляє оргкомітет музичного конкурсу.

«На заході було забезпечено аеропортний рівень безпеки, перевірка глядачів здійснювалась системно та професійно», – йдеться у повідомленні.

Як і всі відвідувачі цю перевірку пройшов також і громадянин Седюк, про що свідчать дані фото- та відеофіксації. Пройшовши всі ступені перевірки, він не становив загрозу для артистів та глядачів шоу, перебуваючи в глядацькій залі під час прямої трансляції фіналу.

Окрім цього, усі глядачі «Євробачення-2017» заходили до головної арени пісенного конкурсу – Міжнародного виставкового центру – виключно за наявністю квитка. Акредитовані журналісти пісенного конкурсу працювали тільки у прес-центрі, не маючи доступу до глядацької зали на саме шоу.

Зараз оргкомітет «Євробачення-2017» проводить власне внутрішнє розслідування, про результати якого буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що горезвісний журналіст встиг продемонструвати єдиний свій «талант» із Мадонною у 2011 році, Віллом Смітом у 2012-му, а в 2013 році він навіть намагався отримати нагороду Grammy замість співачки Адель. До речі, подібний випадок, коли глядач із залу вибігає на сцену під час виступу артистів, трапляється не вперше на «Євробаченні».

Так, у 2010 році, в Осло, під час виступу представника Іспанії Даніеля Дігеса на сцену вибіг сторонній чоловік із зали, який підспівував і танцював разом з артистом. Організатори пісенного конкурсу та ЄМС вибачились перед конкурсантом з Іспанії та дали йому можливість виступити вдруге.

Оргкомітет «Євробачення» в Україні приносить свої вибачення Джамалі та її команді за форс-мажорний випадок, що стався під час її виступу у прямому ефірі фіналу пісенного конкурсу «Євробачення».

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Незважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк. Після цієї витівки поліція затримала його.

Журналіст відомий тим, що в 2013 році «зіпсував» «Греммі», а наприкінці 2016-го розлютив Кім Кардаш'ян, намагаючись поцілувати її сідниці.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко виступає за застосування штрафних санкцій до охоронної фірми, яка допустила витівку Седюка під час фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

У суді він заявив, що у нього, мовляв, симпатична дупа, то чом би її не показати. Суд обрав як запобіжний захід для пранкера Седюка особисте зобов'язання терміном на 60 днів.

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