Ощадбанк хоче через суд стягнути з компанії Ахметова 1,6 млрд грн

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Рінат Ахметов

Підконтрольне Ахметову ТОВ «ЕСУ» не погасило облігації на 2 млрд грн

24 травня Госпсуд Києва порушив провадження в справі за позовом Ощадбанку до ТОВ «ЕСУ» (власник «Укртелекома», кінцевий бенефіціар – Рінат Ахметов) про стягнення 886,5 млн грн. Чим саме зумовлені вимоги держбанку, в ухвалі суду не уточнюється.

5 травня Госпсуд Києва порушив провадження в справі за позовом Укрексімбанку до ТОВ «ЕСУ» щодо стягнення 2,83 млрд грн.

У середині березня ТОВ «ЕСУ» мало погасити облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього.

У коментарі ТОВ «ЕСУ», який Finbalance отримав через прес-службу «Укртелекома», констатувалося, що «на жаль, скрутна економічна ситуація вимагає реструктуризації зобов’язань». «ТОВ «ЕСУ» працює над планом реструктуризації цих зобов’язань та не коментує перебіг переговорів з держателями облігацій», - констатували в ТОВ «ЕСУ».

Перед цим Укрексімбанк подав судовий позов про стягнення відсоткових платежів по цих облігаціях на 810 млн грн, а Ощадбанк – 714 млн грн.

Розміщення облігацій в 2011 році сприяло ТОВ «ЕСУ» приватизації 92,8% акцій «Укртелекома» (за них Фонд держмайна отримав 10,6 млрд грн). На той час ТОВ «ЕСУ» було підконтрольним австрійській компанії EPIC, а в 2013 році ТОВ «ЕСУ» перейшло під контроль Ахметова.

Тоді основними покупцями облігацій ТОВ «ЕСУ» стали Ощадбанк і Укрексімбанк, які, за різними даними, придбали папери на суму по 2 млрд грн. Таким чином держбанки, принаймні, опосередковано посприяли переходу «Укртелекому» під контроль Ахметова.

У 2015 році «Укртелеком» приєднався до переговорів «ЕСУ» з Ощадбанком і Укрексімбанком. В результаті «Укртелеком» взяв на себе зобов`язання викупити у них облігації ЕСУ на 2 млрд грн плюс заплатити відсотки. Як планувалося, це мало відбутися за рахунок коштів від продажу 3G-оператора «Тримоб» для «МТС Україна», але ця угода так і не відбулася.

Як повідомлялося, акції «Укртелекома» були передані в заставу Укрексімбанку й Ощадбанку. Відповідно якщо ТОВ «ЕСУ» не погасить облігації та не домовиться про їх реструктуризацію, держбанки можуть звернути стягнення на ці папери.

У березні 2017-го ЗМІ повідомляли, що Ощадбанк та Укрексімбанк можуть отримати близько 40% акцій «Укртелекома» в обмін на реструктуризацію боргів і продовження ще на кілька років термінів їх виплати.

У травні Фонд держмайна заявив, що подав позов до ТОВ «ЕСУ», Укрексімбанку про розірвання договору купівлі-продажу ВАТ «Укртелеком» та стягнення пені у розмірі 2,17 млрд грн.