Ощадбанк починає виплати вкладникам збанкрутілих банків

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Ощадбанк отримав доступ до Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів

Ощадбанк підключено до Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляє прес-служба Фонду.

«27 квітня 2017 року був укладений відповідний договір між Фондом гарантування та «Ощадбанком». Виконані всі необхідні технічні налаштування щодо обміну запитами між АБС банку і процесинговим центром Фонду гарантування. Банк отримав необхідні паролі доступу», - йдеться в повідомленні.

Уже з 5 травня 2017 року вкладники «Платинум Банку», «Фортуна-Банку», «Банку народний капітал», Банку «ТК Кредит», «Вектор Банку», Банку «Траст» зможуть отримувати належні їм кошти через Ощадбанк.

Виплати з допомогою Автоматизованої системи також здійснюють такі банки: «Правекс-банк», «Альфа-банк», «Кредо-банк», «Укргазбанк», ПУМБ, «Таскомбанк», «Південний».