Ощадбанк програв екс-власнику Дельта Банку мільярди гривень

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Микола Лагун

Микола Лагун виграв судовий спір з Ощадбанком на 4,3 млрд грн

Власник збанкрутілого Дельта Банку Микола Лагун не збирається повертати свої борги. Банкір виграв судовий спір з Ощадбанком на 4,3 млрд грн. Вищий спеціалізований суд 15 лютого задовольнив його касаційну скаргу і скасував рішення попередніх інстанцій.

ВССУ скасував рішення Печерського районного суду Києва від 12 березня 2016 року та ухвалу Апеляційного суду Києва від 5 жовтня 2016 року, згідно з яким Микола Лагун як поручитель за борговими зобов'язаннями Дельта Банку мав заплатити Ощадбанку $111,8 млн, 12,5 млн євро і 948 млн грн. Також суд визнав недійсним договір поруки Миколи Лагуна від 6 листопада 2014 року, оскільки «виконання вимог за кореспондентським рахунком одного банку перед іншим банком не може забезпечуватися поручительством фізичної особи», пише Finclub.

Ощадбанк ініціював судове стягнення невиплаченої заборгованості Дельта Банку з Миколи Лагуна у червні 2015 року, оскільки екс-власник банку відмовився платити добровільно. Позиція юристів держбанку ґрунтувалася на тому, що Лагун є фінансовим поручителем банку і його фактичним кінцевим бенефіціарним власником. А отже він несе особисту відповідальність перед кредиторами банку. У забезпечення позову Печерський суд заарештував майно Миколи Лагуна: моторний човен, автомобілі Porshe, Bentley, Mercedes-Benz, трейлер Shore Lander.

За договором поруки Микола Лагун зобов'язувався солідарно і в повному обсязі відповідати перед Ощадбанком за зобов'язаннями Дельта Банку за договорами кореспондентського рахунку. Печерський суд, задовольняючи позов Ощадбанку, виходив з того, що Дельта Банк не погашає кредити і не платить відсотки, в результаті чого з'явився борг, який повинен заплатити поручитель. З цим висновком погодився апеляційний суд.

Микола Лагун подав на Ощадбанк зустрічний позов про визнання договору поруки недійсним, але суди відмовили йому. Спірний договір поруки укладено законно, за власним волевиявленням сторін, тому відсутні підстави для визнання його недійсним.

Ощадбанк має намір звернутися до Верховного суду із заявою про скасування незаконного рішення ВССУ. «Ощадбанк вже двічі доводив правомірність своїх вимог. Суди першої та апеляційної інстанцій правомірно відхилили докази Лагуна про недійсність договору поруки. Суди також визнали безпідставними докази Лагуна стосовно того, що поручитель не є фінансовою установою і не має ліцензії, оскільки для укладання договорів поруки фізособі-поручителю така ліцензія не потрібна», – кажуть в банку.

Держбанк стверджує, що ВССУ ухвалив незаконне рішення про визнання недійсним договору поруки, ґрунтуючись на неправильному аргументі, що зобов'язання за договорами банківського рахунку нібито нерозривно пов'язані з банком, тому їх виконання фізичною особою – поручителем є неможливим, чим грубо порушує принцип правової визначеності.