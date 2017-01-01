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    Ощадбанк увів комісію за комунальні платежі

    • Сьогодні, 14:33
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    Каса Ощадбанку
    Каса Ощадбанку

    Комісія за послуги банку може відрізнятися по регіонах

    Ощадбанк увів комісії за прийом у касі платежів за житлово-комунальні послуги.

    Про це повідомляє FinClub.

    «Комісія за комунальні платежі в касах банку залежить від наявності укладених договорів між постачальниками послуг і банком і може трохи відрізнятися залежно від регіону. При цьому вона є найнижчою на банківському ринку і має на меті забезпечити беззбитковість проведення операцій», – кажуть в Ощадбанку.

    Так, у Києві комісія виключно для готівкових платежів у касах з 29 березня становить 3 грн.

    Раніше повідомлялося, шо у Парижі розпочалися слухання у справі Ощадбанку проти Росії. Справа стосується втрати активів в окупованому Криму.

    Нагадаємо, Нацбанк хоче автоматично списувати комуналку з карток громадян.

    Також минулого року в Україні було продано п'ять помешкань за комунальні борги.

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