Ощадбанк увів комісію за комунальні платежі

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Каса Ощадбанку

Комісія за послуги банку може відрізнятися по регіонах

Ощадбанк увів комісії за прийом у касі платежів за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє FinClub.

«Комісія за комунальні платежі в касах банку залежить від наявності укладених договорів між постачальниками послуг і банком і може трохи відрізнятися залежно від регіону. При цьому вона є найнижчою на банківському ринку і має на меті забезпечити беззбитковість проведення операцій», – кажуть в Ощадбанку.

Так, у Києві комісія виключно для готівкових платежів у касах з 29 березня становить 3 грн.

Раніше повідомлялося, шо у Парижі розпочалися слухання у справі Ощадбанку проти Росії. Справа стосується втрати активів в окупованому Криму.

Нагадаємо, Нацбанк хоче автоматично списувати комуналку з карток громадян.

Також минулого року в Україні було продано п'ять помешкань за комунальні борги.