Ощадбанк виграв суд проти російського Сбербанку

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Ощадбанк

Ощадбанк подавав позов до суду про захист своєї торговельної марки «Сбербанк»

Сьогодні, 18 квітня, Господарський суд Києва виніс рішення, згідно з яким було визнано недійсними десять торговельних марок Сбербанку, позбавлено останній доменного імені sberbank.ua та задоволено вимогу про заборону використовувати торговельну марку «Сбербанк». Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Нагадуємо, що 15 січня 2016 року Ощадбанк подав відповідний позов до суду про захист своєї торговельної марки «Сбербанк», єдиним законним власником якої на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007 р.).

«Ми відстояли законні інтереси Ощадбанку, а з ними й інтереси мільйонів українців, аби вони не були введені в оману. Адже торговельна марка «Сбербанк» належить виключно Державному ощадному банку України. Нам вдалося чітко обґрунтувати свою правову позицію, надати переконливі письмові докази суду та аргументувати значні недоліки доказів та позиції опонентів», – прокоментував рішення голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.