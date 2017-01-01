  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ощадбанк виграв суд проти російського Сбербанку

    • Сьогодні, 17:52
    • Розсилка
    Ощадбанк
    Ощадбанк

    Ощадбанк подавав позов до суду про захист своєї торговельної марки «Сбербанк»

    Сьогодні, 18 квітня, Господарський суд Києва виніс рішення, згідно з яким було визнано недійсними десять торговельних марок Сбербанку, позбавлено останній доменного імені sberbank.ua та задоволено вимогу про заборону використовувати торговельну марку «Сбербанк». Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

    Нагадуємо, що 15 січня 2016 року Ощадбанк подав відповідний позов до суду про захист своєї торговельної марки «Сбербанк», єдиним законним власником якої на території України є Ощадбанк (свідоцтво №82116 від 10.09.2007 р.).

    «Ми відстояли законні інтереси Ощадбанку, а з ними й інтереси мільйонів українців, аби вони не були введені в оману. Адже торговельна марка «Сбербанк» належить виключно Державному ощадному банку України. Нам вдалося чітко обґрунтувати свою правову позицію, надати переконливі письмові докази суду та аргументувати значні недоліки доказів та позиції опонентів», – прокоментував рішення голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

    Нагадаємо, 27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

    Власник Norvik Banka Григорій Гусельников подав документи в Національний банк України на узгодження придбання 22,5% акцій Сбербанку.

    Читайте також
    Ощадбанк Сбербанк Росії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ